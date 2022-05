Home

8 Maggio 2022

RUBRICA ANIMALI – Boo il cane che sembra un orsacchiotto. Un peluche con 15 milioni follower Facebook

Boo, è un cucciolo di volpino. E’ un vero Vip, sul web e nella vita reale. Milioni di fan lo adorano: pensate, Boo ha perfino scritto un libro

Il cane volpino di razza Pomeriana conosciuto con il nome di Boo sta letteralmente stregando il web

Molto probabilmente il segreto del suo successo sarà merito del suo look

Boo non è un cane di un vip, non è un cane attore ma per il suo look da orsacchiotto ha su Facebook 15 milioni di fan

Come nasce il look da orsacchiotto che fa assomigliare Boo ad un peluche?

La risposta e banale, nasce infatti per caso. La padrona del cane che usa lo pseudonimo di J. H. Lee racconta:

Il pelo del cucciolo Boo un giorno diventò pieno di nodi che rendevano impossibile spazzolarlo. L’unico modo per poter continuare a spazzolarlo fu quello di tosarlo. Dopo la tosatura, il nuovo look di Boo era così carino che J. H. Lee decise di tenerlo così per sempre

Visto il suo tenero aspetto da orsetto è nata l’idea delle pagine social

Boo è un vero e proprio vip, chiacchiera con i suoi fan tramite svariati profili su tutti i social network di tendenza e con i suoi video su Youtube!

A seguito del suo successo web negli USA è nata una vera e propria moda. Molti proprietari, infatti, fanno tosare i propri cani secondo lo stile di Boo, definito spesso “Teddy bear” (orsacchiotto) per la somiglianza con un orsacchiotto di peluche!

Boo ha fatto anche un libro di fotografie “Boo, the life of the world’s cutest dog” (Boo, la vita del cane più carino del mondo) che ha riscosso moltissimo successo

In foto il cane Boo con, a fianco, un altro cane della sua stessa razza, un volpino Pomerania non tosato.

Altre foto di Boo (foto da pagina Facebook di Boo)





