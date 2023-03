Home

Animalisti: "Siamo stati minacciati", saltata manifestazione silenziosa in consiglio comunale

9 Marzo 2023

Animalisti: “Siamo stati minacciati”, saltata manifestazione silenziosa in consiglio comunale

Livorno 9 marzo 2023 – Animalisti: “Siamo stati minacciati”, saltata manifestazione silenziosa in consiglio comunale

Le associazioni animaliste A.l.c.a e Atapc per voce dei rispettivi presidenti Giovanna Giusti e Simona Bertotto, avevano invitano tutti i cittadini animalisti e tutte le associazioni presenti in città , ad aderire alla manifestazione silenziosa che avrebbe dovuto svolgersi questa mattina alle ore 09. 00, in consiglio comunale, al fine di chiedere al sig. Sindaco” informazioni riguardanti il destino di ben 27 pecore ed agnellini di cui ad oggi nessuno ufficialmente ci ha dato notizie sulla loro destinazione”.

La manifestazione però questa mattina non si è svolta. Secondo quanto affermato dagli animalisti, sarebbero stati minacciati. Di seguito quanto dichiarato dalle Associazioni:

“Purtroppo, e sottolineo purtroppo, noi associazioni A.l.c.a e Atapc Livorno non saremo presenti in quanto, tramite Social siamo state minacciate e diffidate.

Noi siamo associazioni tranquille e non vogliamo risse per strada. Naturalmente preannunciamo che saranno adottate le opportune misure sul piano legale a nostra tutela”

