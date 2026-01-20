Home

Anna Damari 10 anni campionessa italiana di dama

20 Gennaio 2026

Livorno 20 gennaio 2026 Anna Damari 10 anni campionessa italiana di dama

Campionessa italiana di dama a 10 anni! Calcando le gesta del fratello Giulio, Campione italiano a soli 8 anni, Anna Damari (nomen omen) è diventata Campionessa italiana di dama FRISK. Una specialità non ancora troppo conosciuta e di una difficioltà notevole. Per quanto concerne i fratelli Damari, ricordiamo che la sorella maggiore, la dodicenne Clara, è Vice Campionessa italiana assoluta sia di dama italiana che di dama internazionale! Che dire? Una famiglia nella quale fare acquisti per il pranzo è superfluo con tutte le pedine che, di partita in partita, vengono “mangiate”. Anna Damari ha portato l’ennesimo titolo italiano alla “Scuola di Dama Michele Borghetti” e, di conseguenza, al Circolo Damistico Livornese, il più titolato dalla nascita, nel 1924, della Federazione Italiana Dama. Non solo, ma questo glorioso Circolo permette alla città di Livorno di essere l’unica di tutti i Continenti ad avere ben 2 Campioni del Mondo: Michele Borghetti e Matteo Bernini. La nostra ragazzina ha conquistato il titolo con una prestazione eccezionale, che le ha fruttato addirittura 14 punti sui 16 in palio; prima su ben 18 partecipanti, maschi e femmine della sua età e anche leggermente più grandi (fino a 11 anni). Ma l’aspetto sorpendente è che si tratta, come detto, di un tipo di gioco molto particolare e difficile e Anna è la prima volta che faceva un torneo con questo sistema. Quindi Campionessa italiana al debutto! Solo pochi allenamenti col suo Insegnante, il Gran Maestro di Dama Michele Borghetti, addirittura Gran Maestro (titolo onorifico assegnato solo dopo risultati eccezionali) in ben 3 sistemi di gioco di dama: italiana, internaziona, inglese e Maestro a dama frisone, specialità nella quale, proprio nella Regione olandese della Frisia, ha disputato e vinto un torneo con giocatori di varie nazioni. E in quest’ultima specialità Anna si è allenata solo negli ultimi tempi. Ecco perché il suo risultato ha suscitato ammirazione, ma anche sorpresa positiva, nell’ambiente della dama livornese, pure avvezza a titoli a raffica italiani, europei e mondiali. Con questo risultato Anna ha acquisito il diritto di partecipare, il 7 e 8 marzo prossimo, alla finale mondiale che si svolgerà in Olanda. Un modo particolare per festeggiare la “festa della donna”.

