Cronaca

28 Novembre 2024

LIVORNO 28 novembre 2024 Anna Franchi, tra arte, letteratura e impegno politico. Da oggi una mostra dedicata alla scrittrice e giornalista livornese

Oggi alle 12.00 alla Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti sarà inaugurata alla presenza del sindaco Luca Salvetti la mostra Anna Franchi, tra arte, letteratura e impegno politico.

L’allestimento, organizzato in occasione dei 70 anni dalla sua scomparsa e promosso da Soroptimist International Club Livorno, in compartecipazione con il Comune di Livorno e con il patrocinio dell’Archivio di Stato di Livorno, vuole celebrare questa incredibile ed eclettica personalità, impegnata su più fronti: la letteratura, la musica, il giornalismo, le rivendicazioni femministe e la critica d’arte.

Le numerose pubblicazioni, carte d’archivio e fotografie conservate nel Fondo Anna Franchi della Sezione di Storia Locale, saranno esposte nel ballatoio al primo piano di Villa Fabbricotti, in un percorso che racconta gli aspetti più significativi dell’intensa attività di scrittrice e giornalista, esaminando la sua prolifica attività nel mondo dell’arte e i solidi legami con i Macchiaioli, tematiche parallelamente approfondite nelle sale di Villa Mimbelli.

Al Museo civico G. Fattori saranno infatti presentati documenti e materiale iconografico per riscoprire e indagare su Anna Franchi, tra le prime storiche dell’arte europee e la prima in assoluto a scrivere una biografia sul maestro Giovanni Fattori. Per l’occasione sarà anche organizzata una conferenza sul tema Anna Franchi, la prima e l’ultima macchiaiola.