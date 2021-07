Home

Cronaca

Anna Maria Benedetti compie 100 anni

Cronaca

3 Luglio 2021

Anna Maria Benedetti compie 100 anni

Nonna Anna Maria nuova centenaria livornese

Livorno, 3 luglio 2021

È nonna Anna Maria Benedetti la nuova centenaria livornese. Festeggia questo importante compleanno oggi, sabato 3 luglio.

Anna Maria è nata il 3 luglio 1921 a Livorno, ed a Livorno ha sempre vissuto, anche se la sua famiglia d’origine si è presto trasferita in Brasile.

È sempre stata una donna molto attiva, molto religiosa e amante della conversazione.

In particolare conosce alla perfezione e ama spiegare tutte le battute e i detti livornesi, che ha avuto modo di apprendere frequentando tanti concittadini negli anni in cui ha lavorato all’ECA, l’allora Ente Comunale Assistenza.

Crocerossina durante la guerra, è sempre pronta ad aiutare la gente e a fare del bene. Buona e intelligente, è molto conosciuta a Livorno, soprattutto nella parrocchia dei Cappuccini che ha frequentato fino agli anni 50 e poi nella parrocchia di S. Jacopo.

Sportivissima, fino a 90 anni andava in bicicletta, ma soprattutto ama il mare e va in carrozzina ai Pancaldi, dove fa il bagno in piscina. Come dice la cognata Francesca, che la conosce da 70 anni, ha insegnato a nuotare a tutti i parenti, grandi e piccini.

E con i parenti festeggerà domani, alle 18, alla Rotonda d’Ardenza con un apericena con torta.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti le invia gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin