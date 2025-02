Home

25 Febbraio 2025

Annalisa Maritan è la nuova comandante della municipale di Rosignano

Rosignano Marittimo (Livorno) 25 febbraio 2025 Annalisa Maritan è la nuova comandante della municipale di Rosignano

Nominata la nuova comandante della Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo. È Annalisa Maritan, classe 1975, livornese: prenderà servizio nella prima decade del mese di marzo. Il decreto di nomina, dopo una selezione, è stato firmato dal sindaco Claudio Marabotti. “La scorsa settimana, insieme all’assessora al personale Susanna Masoni, abbiamo incontrato le tre candidate per il ruolo di comandante della Polizia municipale selezionate da una commissione costituita ad hoc – ha dichiarato il indaco – Detta commissione aveva esaminato tutti i candidati lo scorso 29 gennaio. Tutte e tre le candidate avevano un profilo professionale eccellente, la scelta è andata verso la dottoressa Annalisa Maritan, che la commissione aveva riconosciuto essere in possesso di solide esperienze e competenze di lavoro in ambienti complessi. La dottoressa Maritan – prosegue Marabotti – ha mostrato inoltre una conoscenza approfondita delle specificità del nostro territorio ed ha mostrato una promettente progettualità per affrontare le complessità presenti all’interno del corpo di Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo.

Alla neo-comandante vanno gli auguri di buon lavoro miei personali e di tutta la giunta”.

La nomina arriva al termine di un percorso durante il quale ci sono stati interventi da parte dell’opposizione. “Polemiche accese ci sono state nei mesi scorsi – ha detto il sindaco Marabotti – Come è logico che sia, l’intensità di queste polemiche è stata proporzionale al grado di difficoltà e di stress che sono state documentate nell’ambiente lavorativo della Polizia municipale. Prendere una decisione che potesse mettere fine a questa condizione di tensione era necessario, e questo abbiamo fatto. Desidero infine ringraziare la dottoressa Dalida Cosimi, verso la quale permane immutata la mia stima, per quanto ha fatto fino ad oggi”.

Annalisa Maritan, dopo la maturità al liceo classico Niccolini Guerrazzi di Livorno, si è laureata in giurisprudenza nel 2003 all’Università di Pisa e nel 2008 ha seguito un master di primo livello a Siena sul tema della “Gestione e management della polizia locale”. In quel periodo era già agente della Municipale livornese dove era stata assunta il 1° luglio del 2000. Da allora ad oggi sono trascorsi 25 anni, nel corso dei quali Maritan, nel 2007, ha partecipato e vinto un concorso da ufficiale in Mugello a cui è seguito dopo qualche tempo l’arrivo come comandante dei vigili urbani di Vicopisano, un incarico portato avanti dal 2008 fino al 2014. Quest’ultimo è stato l’anno in cui Annalisa Maritan è diventata comandante (un incarico a tempo ex articolo 110) della Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Terminato l’incarico è rientrata a Vicopisano, per poi assumere il ruolo di comandante della Polizia Municipale di Livorno a partire dall’inizio del 2020. Questo nuovo incarico (anche’esso a tempo determinato) è scaduto alla fine dello scorso luglio (era legato alla consiliatura 2019-2024) e Maritan è rientrata a Vicopisano. Fra pochi giorni, sempre con un incarico a tempo determinato, diventerà quindi la comandante a Rosignano Marittimo.

Nel corso della sua carriera, Maritan ha svolto docenze e assunto incarichi nell’ambito di gomitavi scientifici di settore e commissioni tecniche della Regione Toscana.

