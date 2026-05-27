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Cronaca

Annamaria Venezia alla guida dell’Ispettorato del Lavoro Livorno-Pisa: “Legalità e tutela dei diritti al centro”

Cronaca

27 Maggio 2026

Annamaria Venezia alla guida dell’Ispettorato del Lavoro Livorno-Pisa: “Legalità e tutela dei diritti al centro”

Livorno 27 maggio 2026 Annamaria Venezia alla guida dell’Ispettorato del Lavoro Livorno-Pisa: “Legalità e tutela dei diritti al centro”

La dottoressa Annamaria Venezia si è ufficialmente insediata alla guida dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Livorno-Pisa e, in occasione dell’avvio del nuovo incarico, ha rivolto una nota di saluto alle istituzioni, alle parti sociali, al personale e ai cittadini del territorio.

Nella comunicazione inviata anche agli organi di informazione, il nuovo direttore dell’Ispettorato ha sottolineato il valore di una collaborazione “leale e costruttiva” con il mondo del giornalismo, definendo “un’informazione libera, indipendente e responsabile” come “uno dei fondamenti sui quali si regge la convivenza civile di una società aperta e matura”.

Nel testo della lettera, Venezia ha evidenziato come la diffusione di “una cultura del lavoro fondata sulla legalità, sulla tutela dei diritti e sulla dignità della persona” rappresenti un obiettivo condiviso tra istituzioni e informazione.

La dirigente ha inoltre ribadito la propria disponibilità “a un dialogo aperto e continuativo”, aggiungendo che “il racconto del mondo del lavoro — nelle sue luci e nelle sue ombre, nelle sue conquiste e nelle sue fragilità — meriti tutta l’attenzione e la profondità che una stampa autorevole sa offrire”.

Nella nota allegata alla comunicazione ufficiale, Annamaria Venezia ha ricordato il proprio precedente percorso professionale sia nella sede di Pisa che in quella di Livorno, spiegando di conoscere già “da vicino entrambe le anime di questo territorio”.

“L’accorpamento delle sedi di Livorno e Pisa in un unico Ispettorato Territoriale rappresenta una sfida organizzativa di rilievo, ma anche una straordinaria opportunità”, scrive la direttrice, indicando tra gli obiettivi quello di “valorizzare le rispettive eccellenze professionali, integrare esperienze e competenze diverse, e offrire al cittadino e al mondo del lavoro un servizio più efficiente, coerente e prossimo ai bisogni reali del territorio”.

Nel documento, Venezia richiama anche il valore costituzionale del lavoro, definendolo “fondamento della Repubblica” e indicando come priorità dell’azione ispettiva la tutela dei lavoratori, il contrasto al lavoro irregolare, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione della legalità nei rapporti tra impresa e lavoro.

Ampio spazio viene dedicato anche al personale dell’Ispettorato. “La valorizzazione delle risorse umane, la chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità, e la costante attenzione al benessere organizzativo saranno per me priorità concrete, non mere enunciazioni di principio”, afferma la direttrice.

Nel concludere il messaggio, Annamaria Venezia esprime la convinzione che, “nello spirito di squadra che deve animare ogni pubblica amministrazione moderna ed efficiente”, l’Ispettorato saprà “dare il meglio di noi al servizio dei cittadini e del territorio”.