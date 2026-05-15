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Cronaca

Anniversario della Difesa di Livorno, l’intervento della vice presidente Agostinelli in ricordo della battaglia del popolo livornese

Cronaca

15 Maggio 2026

Anniversario della Difesa di Livorno, l’intervento della vice presidente Agostinelli in ricordo della battaglia del popolo livornese

Livorno 15 maggio 2026 Anniversario della Difesa di Livorno L’intervento della vice presidente Agostinelli in ricordo della battaglia del popolo livornese

Nell’ambito delle celebrazioni per il 177° Anniversario della Difesa di Livorno, che rievocano la valorosa resistenza dei livornesi, il 10 e 11 maggio 1849, all’assedio dell’esercito austriaco, la vice presidente della Provincia Eleonora Agostinelli, ha partecipato alle iniziative in programma il 15 maggio, tenendo una locuzione nelle logge di Palazzo Granducale, dove sono apposte le lapidi in ricordo dei livornesi caduti nelle varie battaglie per l’Indipendenza d’Italia e per la difesa di Livorno.

Le iniziative, che si svolgeranno dal 15 al 17 maggio, sono promosse dal Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali insieme al Comune di Livorno, alla Provincia e a numerosi altri enti e istituzioni.

Nel suo discorso la vice presidente ha sottolineato che le giornate del maggio del 1849 sono state un episodio di straordinario valore storico, che lega la città di Livorno, nella memoria dei momenti drammatici ed intensi del nostro Risorgimento nazionale, alle altre città forse sono più conosciute nel loro eroismo: la Venezia di Daniele Manin, la Repubblica Romana di Mameli e Saffi, le giornate di Milano e di Brescia.

“La resistenza che oppose il “popolaccio”, come Bettino Ricasoli definì i livornesi, fu un momento alto di volontà e slancio democratico, di impegno intellettuale e politico. Lo stesso Gino Capponi presidente nel 1848 dell’ allora Consiglio del Granducato di Toscana, scrisse che se non fosse stato per Livorno, la Toscana non avrebbe mai iniziato la sua rivoluzione”.

Dopo due giorni di aspri combattimenti, i livornesi dovettero soccombere alle preponderanti truppe asburgiche. Quell’eroica resistenza del Maggio 1849 lasciò però una traccia indelebile, e per il valore dimostrato dalla cittadinanza, nel 1906 a Livorno fu assegnata la Medaglia d’oro al Valore delle Città Benemerite del Risorgimento nazionale.

“In questo anniversario – ha concluso Agostinelli – dopo 177 anni, la Provincia di Livorno rinnova il suo impegno a preservare la memoria storica, a promuovere la cultura della pace e a trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di difendere i principi democratici. La difesa di Livorno non è solo un ricordo del passato, ma un principio per il futuro, perché, come ha detto il nostro presidente Mattarella: la libertà va conquistata e difesa ogni giorno”.

All’iniziativa, oltre ai Gonfaloni della Provincia e del Comune di Livorno, erano presenti quelli della Regione Toscana e del Comune di Solferino.