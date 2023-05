Home

Attualità

Anniversario strage di Capaci, Tenerini (FI): Data da ricordare. Prende avvio la commissione parlamentare antimafia

Attualità

23 Maggio 2023

Anniversario strage di Capaci, Tenerini (FI): Data da ricordare. Prende avvio la commissione parlamentare antimafia

Roma 23 maggio 2023 – Anniversario strage di Capaci, Tenerini (FI): Data da ricordare. Prende avvio la commissione parlamentare antimafia

“Oggi è il 23 maggio, trentunesimo anniversario della strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

Proprio oggi ci sarà la prima riunione della commissione parlamentare antimafia, di cui faccio parte.

Sarà un onore per me lavorare, insieme ai colleghi, in un organo che si pone come obiettivo l’affermazione di principi come la legalità, la trasparenza, la lotta ad ogni forma di corruzione. Ne avverto una grande responsabilità”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia chiara Tenerini, che aggiunge:

“ L’eredità che il giudice Falcone ci ha lasciato è talmente importante da risultare intramontabile. La sua integrità, la sua rettitudine e il suo impegno hanno fatto la storia e rimarranno per sempre scolpiti nella memoria e nei cuori di tutti noi.

Falcone non è riuscito a sconfiggere la mafia ma ha segnato con il suo operato uno spartiacque decisivo che ha poi portato alla cattura di pericolosi latitanti.

Chi oggi conduce la lotta alla criminalità organizzata gli deve molto e il suo sacrificio non è stato vano. Falcone, con il suo esempio, ci ha insegnato che la legalità è un’esigenza fondamentale per il pieno sviluppo della vita sociale e la costruzione del bene comune all’interno di uno Stato di diritto”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin