Annullate le multe al camper elettorale di Ghiozzi: “Verbali redatti in un luogo diverso dall’infrazione”

9 Maggio 2025

Livorno 9 maggio 2025

Il Giudice di Pace ha annullato le multe elevate al camper con pubblicità elettorale del consigliere comunale di opposizione Carlo Ghiozzi (Lega), sanzionato durante la scorsa campagna elettorale per una presunta sosta prolungata. Entrambi i verbali presentavano lo stesso giorno, orario e agente accertatore

A renderlo noto è lo stesso consigliere, che ha affidato ai social un commento ironico e soddisfatto: “Dal Salone degli Specchi del Tribunale di Livorno, annuntio vobis gaudium magnum: il Giudice di Pace mi ha dato ragione!”

La vicenda ruota attorno a due verbali emessi dal Comune di Livorno, che contestavano al veicolo la violazione dell’art. 23 del Codice della Strada, ovvero l’utilizzo di mezzi pubblicitari in sosta prolungata.

Secondo quanto accertato nei verbali, il camper sarebbe stato fermo in Viale Città del Vaticano, nei pressi del civico 74. Tuttavia, l’anomalia rilevata da Ghiozzi – e ritenuta fondata dal giudice – sta nel fatto che la redazione delle multe è avvenuta in un luogo completamente diverso: Via dell’Artigianato 38, distante oltre 7 chilometri dal punto dove sarebbe avvenuta l’infrazione.

“Se il mezzo era realmente in sosta vietata in Viale Città del Vaticano, come indicato nella motivazione, perché il verbale è stato redatto altrove, in Via dell’Artigianato?” si chiede Ghiozzi nel ricorso, evidenziando anche che la distanza tra i due luoghi è rilevante e incompatibile con una corretta contestazione.

Per Ghiozzi, oltre alla soddisfazione personale, si tratta di una questione di principio “sembravano proprio multe elettorali……….. La giustizia ha prevalso”