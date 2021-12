Home

Annullato il concerto di Natale di Manuel Aspidi

17 Dicembre 2021

Livorno 17 dicembre 2021

L’emergenza COVID ha influito negativamente sulle prenotazioni che ci si aspettava e che avrebbero consentito una raccolta fondi soddisfacente per le cause benefiche su cui Manuel Aspidi si era attivato con il suo concerto di Natale.

Per questo, è stata presa la decisione di annullare l’evento previsto domani, sabato 18 dicembre, alla Sala Mariana di Montenero.

Non si vuole comunque rinunciare a sostenere le realtà “Sogni di Jo” e “Ca’ Moro” e per questo si sta continuando a lavorare per organizzare il concerto in streaming e mantenere accesi i riflettori su chi ha necessità di essere sostenuto.

Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli.

Ovviamente i biglietti venduti saranno totalmente rimborsati. Grazie, comunque, a coloro che avevano aderito con entusiasmo.

