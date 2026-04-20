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Cronaca

Annunciata erroneamente allerta gialla per domani, errore informatico sulla APP Cittadino Informato

Cronaca

20 Aprile 2026

Annunciata erroneamente allerta gialla per domani, errore informatico sulla APP Cittadino Informato

Livorno, 20 aprile 2026 Annunciata erroneamente allerta gialla per domani, errore informatico sulla APP Cittadino Informato

A causa di un problema informatico questo pomeriggio la APP Cittadino Informato ha erroneamente annunciato una allerta gialla per domani relativa a Livorno, per tutta una serie di intemperie, dalla pioggia e fino alla neve e al ghiaccio e perfino per il rischio incendi.

In realtà il bollettino di valutazione di criticità emesso oggi dalla Protezione Civile Regionale prevede per Livorno il codice verde per tutta la giornata di domani e in generale nessuna criticità sulla toscana.

Questi i fenomeni meterologici previsti in Toscana secondo il bollettino odierno, che alleghiamo:

Infiltrazioni di aria fresca in quota con aumento dell’instabilità

PIOGGIA: Oggi, lunedì, moderata instabilità specialmente nel pomeriggio con possibilità di rovesci temporaleschi

sparsi/isolati più probabili su senese, aretino e zone interne del grossetano. Cumulati medi non significativi e massimi

puntuali fino a circa 20 mm. Domani, martedì, instabile con possibili temporali o rovesci sparsi. Cumulati medi non

significativi e massimi puntuali fino a 30-50 mm. Intensità oraria fino a 25-30 mm/h

TEMPORALI: oggi, lunedì, e domani martedì, possibilità di brevi temporali sparsi più frequenti martedì