Another Love, la serata più fashion di Calafuria in consolle, Marco Laschi e Only Smile

15 Giugno 2023

Venerdì 16 giugno, presso la suggestiva discoteca “Precisamente a Calafuria” situata nella splendida località di Calafuria a Livorno, si terrà un evento straordinario: “Another Love – La serata più fashion di Calafuria”. In questa serata unica, l’house music si fonderà con la musica commerciale, creando un format tutto nuovo ed emozionante.

Dalle 24:30 alle 4:30, sul palco principale si esibiranno due talentuosi artisti. Alla console avremo il DJ Marco Laschi e l’eclettico Only Smile, pronti a farvi ballare con le loro selezioni musicali mozzafiato. A condurre la serata con la sua incredibile voce ci sarà il cantante Lorenzo della Volpe, che regalerà esibizioni indimenticabili.

Durante la serata, l’animazione a tema creerà un’atmosfera vivace e coinvolgente, rendendo l’evento ancora più divertente e coinvolgente per tutti i partecipanti.

L’ingresso in lista sarà possibile fino alle 1:30, con un’offerta speciale riservata a coloro che prenoteranno in anticipo. Le donne potranno accedere alla discoteca al costo di 15€, che include anche un drink omaggio, mentre gli uomini potranno usufruire dell’ingresso a soli 18€, anch’essi comprensivi di un drink gratuito. Per coloro che non saranno in lista, l’ingresso avrà un costo di 18€ per le donne e 20€ per gli uomini.

Per prenotare il tuo posto in lista, è necessario selezionare obbligatoriamente “Lista Calafuria” al seguente link:

[SITO DI PRENOTAZIONE]

PREVENDITA CON SALTA FILA ACQUISTABILE AL LINK:

[SITO DI PRENOTAZIONE]

PRENOTAZIONE TAVOLI

Leonardo Marra

+39 393.2101052

IG: leonardo__marra

Non perdere l’occasione di trascorrere una serata indimenticabile in un ambiente unico, con una vista mozzafiato sulla scogliera. Unisciti a noi e preparati a vivere un’esperienza musicale straordinaria a “Precisamente a Calafuria”.

Precisamente a Calafuria, Via del Littorale 248 Livorno

