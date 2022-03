Home

Anpana raccoglie 700 chili di cibo per animali da inviare in Ucraina

27 Marzo 2022

Livorno 27 marzo 2022

L’associazione Anpana Odv Livorno nella giornata di sabato 26 marzo, prezzo Levante, ha raccolto circa 700 chili di cibo per animali da inviare in Ucraina

Franco Fantappiè presidente di Anpana Odv Livorno:

“Allora che dire, il grande cuore labronico ha saputo reagire

Ieri giornata di raccolta cibo per gli animali vittime della stupidita’ umana……. ringraziamo ancora una volta la direzione del parco levante, i clienti coop e i cliente arcaplanet

Sono stati raccolti 6/700 kg di cibo tra secco umido per cani e gatti. Come anticipato lo porteremo lunedì sugli scali finocchietti (nei locali messi a disposizione dal comune di Livorno) alla comunità ucraina e sarà destinato agli animali delle famiglie ucraine venute da noi e per quelle rimaste in patria

Grazie grazie grazie”

