Anpana recupera cucciolo di iguana infilatosi in alcuni tronchi provenienti dall’India

30 Marzo 2023

Livorno 30 marzo 2023 Anpana è stata chiamata da alcuni lavoratori del terminal Casali in via Salvatore Orlando per recuperare un cucciolo di iguana

Il cucciolo di Iguana si era infilato tra i tronchi provenienti dall’India, il piccolo animale che poi si è rivelato un giovane maschio della specie indiana “Calotes versicolor”, era abbastanza in forze. Una volta catturato il giovane esemplare, Anpana ha allertato il reparto CITIES della Guardia di Finanza che ha appurato che l’animale non era protetto dalla convenzione di Washington. A quel punto Anpana è stata autorizzata a portarlo al Museo di storia naturale di Calci.

Marco A. L. Zuffi del Museo si è mosso rapidamente dando la sua disponibilità e lo ha preso momentaneamente in cura e momentaneamente. In un secondo tempo quando starà meglio potrà essere trasferito all’Acquario di Livorno o al giardino Zoologico di Pistoia.

