31 Agosto 2024

Livorno 31 agosto 2024 – Anpana salva una nutria ai Bagni Pancaldi, i volontari intervengono in patino

Questa mattina, ai Bagni Pancaldi di Livorno, un’insolita protagonista ha richiesto l’intervento dell’associazione Anpana. Una nutria adulta, probabilmente proveniente dal fosso interrato che sfocia sulla Terrazza Mascagni, si era rifugiata sotto il ponticello interno dello stabilimento balneare, trovandosi in un ambiente decisamente poco adatto a lei.

Franco Fantappiè, presidente dell’Anpana, ha raccontato l’operazione di salvataggio che ha coinvolto il team dell’associazione. Equipaggiati con un patino, un retino e un trasportino, i volontari si sono messi all’opera per recuperare l’animale e trasferirlo in un ambiente più idoneo. La nutria, erbivora, avrebbe infatti avuto difficoltà a trovare cibo adatto in quella zona.

Nonostante qualche momento di ilarità dovuto all’agilità della nutria nell’acqua e alla goffaggine dei soccorritori, l’intervento si è concluso con successo. Con la supervisione di Vania Pantera; la nutria è stata recuperata senza subire alcun danno e successivamente liberata in una zona umida alla periferia nord di Livorno, un ambiente più consono alle sue esigenze.

Questo intervento dimostra ancora una volta l’impegno e la dedizione delle associazioni locali nel salvaguardare la fauna selvatica, anche in situazioni impreviste come quella di questa mattina.