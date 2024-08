Home

8 Agosto 2024

8 Agosto 2024

Anpana soccorre capriolo ad Antignano

Livorno 8 agosto 2024 – Anpana soccorre capriolo ad Antignano

Un intervento tempestivo dell’Associazione ANPANA Livorno ha salvato la vita di un giovane capriolo in difficoltà. L’animale, ferito e incapace di muoversi, è stato scoperto da un cittadino che stava effettuando dei lavori nei pressi del cimitero di Antignano. Il capriolo era caduto rovinosamente nel giardino della proprietà da una scarpata sovrastante, probabilmente riportando lesioni alla parte posteriore del corpo.

Allertata immediatamente, l’ANPANA è intervenuta sul posto per mettere in sicurezza l’animale. Dopo averlo delicatamente posizionato all’interno di una gabbia, coprendo gli occhi per ridurre lo stress, i volontari lo hanno trasportato con urgenza al Centro di Recupero Uccelli Marini e Acquatici (CRUMA) della Lipu, dove riceverà le cure necessarie.

L’intervento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e associazioni per la protezione della fauna selvatica. Grazie alla prontezza d’azione dell’ANPANA e alla segnalazione tempestiva, il capriolo ha ora una concreta possibilità di recupero.