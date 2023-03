Home

Cronaca

Anpi, Appia e Aned partecipano al presidio davanti all’Accademia Navale

Cronaca

25 Marzo 2023

Anpi, Appia e Aned partecipano al presidio davanti all’Accademia Navale

Livorno 25 marzo 2023

Lunedì 27 nel recinto dell’Accademia Navale di Livorno “Area Militare Zona invalicabile” si terrà il convegno

“La civiltà del mare”.

Il comunicato di adesione ANPI ANPPIA ANED:

Oltre ai saluti istituzionali, sarà un confronto a porte chiuse fra aziende delle telecomunicazioni, energetiche, dell’industria degli armamenti, del credito, ricercatori del CNR, delle Università con gli Stati Maggiori della Difesa ed i rappresentanti del governo ai più alti livelli.

Dice l’On. Violante nella sua intervista IL MARE STRATEGICO: “I fondali marini sono ricchi di terre rare. Noi sulla terra stiamo spianando colline scavando miniere, ma nei fondali marini ci sono queste terre, sono ricche di noduli polimetallici, metalli che cerchiamo dappertutto, e li ci sono.

Naturalmente la tutela dell’ambiente e del mare è un tema delicato… non dobbiamo sfasciare l’ambiente…. bisogna curare il mare per guarire la terra….

Molti mali che oggi abbiamo sulla terra potrebbero essere eliminati con uno sfruttamento migliore del mare….”

Voi, cari signori, state discutendo del nostro futuro, della vita delle generazioni che verranno e per fare ciò vi chiudente in un recinto, non vi fate ascoltare, non volete ascoltare.

Vi arrogate il diritto, fra pochi eletti, di decidere sulla testa dei più, ignorando il concetto di Partecipazione e Comunità.

Art. 3 secondo comma Principi Fondamentali della Carta Costituzionale:

“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

E’per questo che noi saremo presenti in piazza San Jacopo in acquaviva lunedì 27 alle 14

ANPI ANPPIA ANED

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin