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Anpi posizionerà a Stagno una nuova mattonella dedicata alla Costituzione

Collesalvetti

29 Maggio 2026

Anpi posizionerà a Stagno una nuova mattonella dedicata alla Costituzione

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 29 maggio 2026 Anpi posizionerà a Stagno una nuova mattonella dedicata alla Costituzione

Sarà posizionata da A.N.P.I. Collesalvetti, giovedì 4 giugno, ore 10.00, a Stagno – Largo della Libertà, la nuova mattonella dedicata all’articolo 33 della nostra Costituzione e sulla quale hanno lavorato, nell’ambito dell’Educazione Civica, le classi 4° A Scuola Primaria “G. Rodari”, 2° A e 2° B Scuola Secondaria di primo grado “M. Hack”.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, oltre ad A.N.P.I., vedrà la partecipazione, con una Incursione Letteraria, dell’Associazione Culturale Furore OdV: entrambe chiamate a stimolare una riflessione profonda sul valore della Costituzione.