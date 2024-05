Home

Cronaca

ANT, progetto melanoma: visite gratuite, come prenotare

Cronaca

2 Maggio 2024

ANT, progetto melanoma: visite gratuite, come prenotare

Continua il programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT per i cittadini di Livorno

Livorno 2 maggio 2024 – ANT, progetto melanoma: visite gratuite, come prenotare

Dopo le prime due giornate di Progetto Tiroide ANT tenutesi a Livorno fra gennaio e febbraio, tornano gli appuntamenti con la prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT per i cittadini di Livorno e Provincia

Il 9 e 10 maggio sarà possibile accedere alle visite dermatologiche gratuite di Progetto melanoma ANT. Maggio è il mese simbolo della prevenzione del melanoma ormai da tanti anni in Italia, una ricorrenza importante per sensibilizzare tutti sulla prevenzione dermatologica e l’importanza di prendersi cura della propria pelle. Il melanoma, è un tumore della pelle che può essere prevenuto e curato, se individuato precocemente. Nello specifico grazie al Progetto ANT, sarà possibile accedere a visite dermatologiche effettuate con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno e le visite si terranno negli studi medici della Farmacia Lloyds Garibaldi in Via Garibaldi 63 a Livorno.

Per accedere alle visite di Progetto Melanoma è obbligatoria la prenotazione online, da domani 3 maggio a partire dalle ore 10,00 al link https://ant.it/cosa-facciamo/ prevenzione/registrazione- visite/

Ricordiamo che nella stessa Via Garibaldi, al civico 52, si trova anche uno dei 61 punti di aggregazione e ascolto aperti da ANT in Italia, il Charity Point di Livorno, dove trovare svariate tipologie di merci e idee regalo come abiti vintage di qualità, piccolo antiquariato, artigianato artistico, merci donate da sostenitori e aziende. Visitando il Charity Point è possibile sostenere le attività di ANT sul territorio e scoprire come poter offrire il proprio aiuto come Volontari.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2023, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT, 3031 pazienti. A partire dall’anno 2007. Tale attività è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui le difficoltà economiche e sociali spingono molti a rinunciare alla prevenzione.

Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

ANT, progetto melanoma: visite gratuite, come prenotare