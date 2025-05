Home

Antani, il programma di oggi

17 Maggio 2025

Livorno 17 maggio 2025 Antani, il programma di oggi 17 maggio 2025

Il festival Antani, con la direzione artistica di Luca Bottura, porta in scena nomi irriverenti e intergenerazionali, che fanno ridere e riflettere sulle ultime tendenze della satira italiana e internazionale: tra gli ospiti di domani Enrico Bertolino e la redazione di Charlie Hebdo a 10 anni dall’attentato; ma anche Fumettibrutti e Toni Bonji. La serata è dedicata agli “Antani Award”, che premiano il top della comicità e della satira

Cercate il senso della vita, dell’universo e di tutto il resto come nel celebre libro di Douglas Adams Guida galattica per autostoppisti? “42” è la risposta.

Il weekend di “Antani. Comicità e satira come se fosse” – a Livorno fino a domenica 18 maggio prende il via la mattina alle 11 presso la sala panoramica dell’Acquario con “42 – la reunion”, l’unico game show che cerca risposte invece che domande. Al timone Luca Bottura insieme ad Enrico Bertolino, il primo degli stand up comedian italiani che per l’occasione rilegge la propria passione per il lato buffo della satira, con la partecipazione dei Ridillo.

Alle 16, sempre presso l’Acquario di Livorno, Bottura dialoga con la redazione di Charlie Hebdo, a 10 anni dall’attentato alla sede del giornale satirico nell’incontro “Charlie per sempre”: “La satira possiede una virtù che ci ha aiutato ad attraversare questi anni tragici: l’ottimismo. Se abbiamo voglia di ridere, significa che abbiamo voglia di vivere”, ha scritto Riss, il direttore di Charlie Hebdo, nel suo editoriale per commemorare il decimo anniversario della strage.

Alle 21 presso il tendone della Terrazza Mascagni tornano gli Antani Award, condotti da Marianna Aprile e Luca Bottura, che premiano il meglio della comicità e della satira con nomination a sorpresa, brogli, colpi di scena ed esibizioni dal vivo e dove vige un’unica regola: “Antani non si sa chi vince, e neanche chi ritira i premi”. Il pubblico può votare sul sito www.festivalantani.it e sui social del festival i nomi dei finalisti che saliranno, o forse no!, sul palco della serata del 17 maggio. Per il 2025 le categorie sono: Miglior comico televisivo; Miglior personaggio televisivo; Personaggio web dell’anno; Rivelazione dell’anno; Miglior spettacolo teatrale; Miglior intollerante alla satira.

Per il ciclo di presentazioni di libri “Antani sa leggere” , curato dall’inviato di RaiNews24 Paolo Maggioni presso la sala panoramica dell’Acquario di Livorno, sabato alle 14.30 Fumettibrutti propone “Tutte le mie cose belle sono rifatte” (Feltrinelli). Il libro è una sorta di “Fumettibrutti in purezza”: per chi l’ha amata dal primo istante, scoprendola nella rete e consacrandola con il successo della “Trilogia esplicita”. E per chi si avvicina ora alla sua poetica, cosi intima e cosi universale, per conoscerla e riconoscersi.

Alle 17 è la volta di Toni Bonji con il suo manuale di psicologia inversa “Credevi di non farcela” (Mondadori), dove le tematiche affrontate riguardano quesiti esistenziali, argomenti di cultura generale ma anche di ignoranza particolare, uno su tutti: ‘Chi è nato prima, l’uomo o la gallina? E se fossero coetanei?’.

Il festival “Antani. Comicità e satira come se fosse” è a ingresso libero e gratuito. E’ un progetto a cura di Fondazione Livorno, realizzato in collaborazione col Comune di Livorno, il patrocinio della Regione Toscana e prodotto da Elastica.

La terza edizione del festival – a ingresso libero e gratuito – si svolge sul lungomare della città presso il suggestivo affaccio a mare della Terrazza Mascagni e nelle sale dell’Acquario di Livorno, nell’ambito di “Blu Livorno. Biennale del mare e dell’acqua”.