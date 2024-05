Home

21 Maggio 2024

Antani, tra i nuovi ospiti annunciati Gianmarco Tognazzi, Massimo Giannini, Sigfrido Ranucci e Roberto Redsox Manitovani

Livorno, 21 maggio 2024 – Antani, tra i nuovi ospiti annunciati Gianmarco Tognazzi, Massimo Giannini, Sigfrido Ranucci e Roberto Redsox Manitovani

Tutto pronto per l’evento più istrionico degli ultimi anni: dal 24 al 26 maggio torna a Livorno Antani. Comicità e satira come se fosse, il primo e unico festival sull’umorismo in Italia con la direzione artistica di Luca Bottura.

Al già ricco parterre si aggiungono altri nomi: il giornalista Massimo Giannini, che la mattina di sabato 25 sfiderà Alessandro Sallusti al primo appuntamento del Campionato di rassegna stampa indoor, il conduttore di Report e giornalista Sigfrido Ranucci, il tassista più famoso d’Italia Roberto Redsox Mantovani, che con il suo Tassista di notte aggiunge un appuntamento al cartellone di Antani OFF libri, e l’attesissimo ritorno del padrino onorario del festival, Gianmarco Tognazzi.

Antani. Comicità e satira come se fosse è un progetto di Fondazione Livorno . La manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune di Livorno e Teatro Goldoni e si avvale del patrocinio di Regione Toscana. Il festival è una produzione di Elastica, sponsor tecnico Del Carlo Catering.

Tre intensi giorni di spettacoli dal vivo, panel, rassegne stampa satiriche e presentazioni di libri, tutto in location straordinarie come il Teatro Goldoni, l’ormai famosa “Goldonetta” e altri corner di intrattenimento inusuali come il Caffè Palcoscenico che sarà luogo di ritrovo per alcune presentazioni di libri.

Novità dell’edizione 2024 la call to action rivolta al pubblico del festival che sul sito www.festivalantani.it ha visto votare con un click le candidature preferite da portare sul palco della serata finale.

GLI APPUNTAMENTI DEL VENERDÌ

Si parte venerdì 24 maggio alle 20.30 con “La benedizione Urbi et Orban” del mega direttore Luca Bottura: un vero e proprio pre-show di satira per calarci al meglio nel clima “Antani”. A seguire il momento più meneghino che ci sia con Paolo Maggioni, Marina Viola e il grande Cochi Ponzoni a divertirsi e ridere insieme pensando alla Milano che fu e Beppe Vila ed Enzo Jannacci: saranno loro a tirare la volata per “In concerto con Enzo”

La Paolo Jannacci & Band, cantante e figlio d’arte, accompagnato dalla sua storica band composta da Roberto Gualdi alla batteria, Daniele Moretto alla tromba e Marco Ricci al basso elettrico porterà in scena le canzoni del papà Enzo Jannacci più care al pubblico, insieme al nuovo repertorio del suo ultimo album dal titolo “Canterò”, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2020 come migliore Opera Prima.

GLI APPUNTAMENTI DEL SABATO

Il weekend di Antani prende il via la mattina alle 10.30 con l’ormai tradizionale appuntamento della Rassegna stampa indoor: arbitri dello scontro a suon di articoli e notizie, tra i giornalisti Alessandro Sallusti, il direttore Luca Bottura e la collega Marianna Aprile.

Alle 15 ritrovo in sala Goldonetta per “Ride meme chi ride ultimo” un’ampia panoramica nelle nuove frontiere social della risata 2.0 in compagnia di Filosofia Coatta, Hipster Democratici e Grazie Sambruna: a moderare l’incontro l’autore televisivo Luca Restivo.

Si alza il sipario alle ore 17 sempre in Goldonetta con lo spettacolo “Il tour buonista” di e con Massimiliano Loizzi (Terzo segreto di satira) in collaborazione con Emergency, We World

Onlus, Arci, Sheep Italia, Radio Popolare Network: un comedy show per il nuovo ventennio basato sul buonismo, il politicamente scorretto e altri demoni, in sintesi la confessione di un uomo di sinistra in Italia disperato.

“ Denominazione di origine inventata” è il primo panel di Antani 2024 : in sala Goldonetta alle 18.30 il professore Alberto Grandi , docente di storia del cibo all’Università di Parma e la vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef Eleonora Riso, moderati da uno un Bottura: se il direttore Luca o lo chef Massimo, lo scopriremo solo sul palco. Alle 19. 30 sempre per Antani OFF a cura di Luca Bottura, la presentazione del libro di Roberto Redsox Mantovani “Il tassista di notte” (Garzanti)

Ricca anche la serata del sabato: alle 20.30 lo spettacolo “Secondo lei” con Caterina Guzzanti e la partecipazione di Federico Vigorito, la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia che invita a riflettere su come la società condizioni le donne e gli uomini nelle loro scelte fondamentali e nei loro legami più intimi.

Leggerezza e improvvisazione per lo Stand up Comedy Show in collaborazione con The Comedy Club che sul palco della sala Goldonetta vedrà dalle 22 ben nove comiche di fama nazionale, presentate da Pietro Sparacino, sfidarsi in un’imperdibile open mic: non solo quote rosa ma tutto rosa!

GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA

L’ultimo giorno del festival si apre con un’altra avvincente sessione di Rassegna stampa indoor a partire dalle 10.30 in sala Goldonetta : qui gli arbitri Luca Bottura e Marianna Aprile dirimeranno lo scontro/ incontro dei giornalisti Francesco Giubilei e Francesca Schianchi per parlare come sempre delle notizie del giorno con taglio satirico e intelligente.

Alle 15 il pomeriggio continua in sala Goldonetta tra “Satira e sogni” con il panel omaggio a Sergio Staino a cura di Michele e Ilaria Staino : un viaggio affascinante tra le opere del giornalista e vignettista tra i più importanti del ‘900.

Sempre in sala Goldonetta alle 16.30 arriva “Capaci di intendere e di volere”, il live show di Paolo Nori ed Enrico Bronzi, una selezione dello splendido repertorio di Salvatore De Matteis, antologia di testamenti olografi tratti dagli Archivi notarili di Napoli.

Alle 18 in sala Goldoni il grande momento tanto atteso del Gran Galà Premio Antani in cui gli scrutatori anche quest’anno contano più dei votanti: sul palco assieme a Luca Bottura ci sarà

Marianna Aprile, la Ridillo band, Guido Catalano, Rocco Tanica, Giorgia Fumo, Carlo Amleto, Paolo Camilli e tanti altri nomi che verranno svelati a sorpresa nel corso della serata.

LIBRI AL FESTIVAL – ANTANI OFF

Anche per il 2024 Antani dedica largo spazio al mondo dei libri che sposano l’anima umoristica e ironica del festival che quest’anno avranno a fargli da sfondo l’inedita location il Bar Palcoscenico, adiacente il Goldoni.

Il sabato alle 16 si inizia con “Accendi il mio fuoco” (Sperling & Kupfer), il romanzo autobiografico d’esordio dell’attrice e comica Brenda Lodigiani: a seguire “La versione di Cochi” (Baldini & Castoldi) di Cochi Ponzoni, celebre metà del duo comico Cochi e Renato e, ultima novità, alle 19 sarà presentato Tassista di notte di Roberto Mantovani: moderano gli incontri il giornalista Paolo Maggioni e Luca Bottura.

Domenica 26 alle 12 “Un luogo sicuro” (Sperling & Kupfer) thriller d’esordio dell’attore e comico Marcello Cesena: a seguire chiudono Antani OFF, entrambi presentati da Paolo Maggioni, “San Marino Goodbye” (Blackie Edizioni) di Luca Restivo alle 15.30 e “Humor” alle 17 (Bompiani) con Chiara Galeazzi e Lia Celi.