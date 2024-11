Antenna Nibbiaia, “Il PD dorme e poi rivendica il successo?” Le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale

Rosignano (Livorno) 13 novembre 2024 Antenna Nibbiaia, “Il PD dorme e poi rivendica il successo?”

“Il PD dorme e poi rivendica il successo?” E’ quanto sembrerebbe dalle seguenti dichiarazioni

Dell’attuale Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo che in merito all’articolo pubblicato

dal PD di Nibbiaia, che si attribuisce il merito dell’installazione dell’antenna, risponde:

“è opportuno fare chiarezza sull’iter che ha portato a questo risultato, mettendo in

evidenza il ruolo cruciale dell’attuale amministrazione.

Nel dicembre 2019, il Consiglio Comunale approvò una mozione del PD per avviare il percorso di

installazione dell’antenna. Tuttavia, da quella data non si registrano passi concreti fino al 2023,

quando Wind ha presentato la richiesta al SUAP.

A marzo 2023, di fronte alla persistente assenza di progressi, i cittadini di Nibbiaia hanno convocato

un’assemblea pubblica per sollecitare l’intervento degli amministratori. All’incontro, tenutosi

il 13 marzo, era presente solo un rappresentanza dell’opposizione dell’epoca che si è fatta

carico delle istanze dei residenti, sottolineando la necessità di accelerare i tempi.

Il 18 marzo, RnC e M5S hanno quindi presentato un atto ufficiale per sollecitare l’amministrazione

a procedere. Il procedimento è stato avviato il 20/03/2024 da Wind Tre Spa per poi concludersi

con DD 1636 il 19/06/2024.

L’attuale amministrazione, guidata dal sindaco Claudio Marabotti, ha seguito con attenzione ogni

fase del procedimento, mantenendo un costante dialogo con gli uffici competenti. Il 19 giugno

2024, il procedimento di Wind si è concluso, e l’8 agosto è stata formalizzata la concessione del

suolo, firmata da entrambe le parti.

Nonostante questo, a ottobre i lavori non erano ancora iniziati. L’amministrazione ha quindi preso

contatti diretti con Cellnex, la società incaricata, sollecitando l’avvio delle opere, che sono

effettivamente partite poco dopo.

L’installazione dell’antenna a Nibbiaia è il frutto di un lavoro costante e determinato dell’attuale

amministrazione, che ha seguito ogni passaggio dell’iter burocratico, superando ritardi e sollecitando

i responsabili nei momenti critici. La mozione del 2019 rappresenta solo l’inizio di un

percorso lungo e complesso, portato a compimento grazie all’impegno di chi oggi governa e che

ha tradotto le promesse in realtà”.