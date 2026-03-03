Home

Eventi

Antiche tradizioni per la salute del corpo e della mente. Conferenza del dott. Vincenzo Gentile

Eventi

3 Marzo 2026

Antiche tradizioni per la salute del corpo e della mente. Conferenza del dott. Vincenzo Gentile

Livorno 3 marzo 2026 Antiche tradizioni per la salute del corpo e della mente

Giovedì 5 marzo nella sede dell’ex Asilo Pian di Rota, via delle Sorgenti 269 (Quartiere La Cigna) si terrà la conferenza del dott. Vincenzo Gentile dal titolo “UN VIAGGIO ALLA

SCOPERTA DELLE ANTICHE TRADIZIONI PER LA SALUTE DEL CORPO E DELLA MENTE”

Il dott. Vincenzo Gentile ci condurrà attraverso un percorso affascinante, attraverso saperi millenari, pratiche tramandate di generazione in generazione e filosofie che mettono al centro

l’equilibrio tra corpo e spirito. Le antiche tradizioni ci insegnano che il benessere non è soltanto assenza di malattia, ma armonia profonda tra energia interiore, natura e stile di vita.

Sarà presente anche l’ostetrica Giulia Nosiglia che ci illustrerà il lavoro in ostetricia ed in sala parto a sostegno della gravidanza, del travaglio e del puerperio con l’utilizzo delle tecniche complementari di medicina tradizionale cinese.