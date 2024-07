Home

Eventi

Antignano in festa, il ricco programma degli eventi del weekend e le modifiche al traffico

19 Luglio 2024

Livorno 19 luglio 2024 – Antignano in festa, il ricco programma degli eventi del weekend e le modifiche al traffico

Sabato 20 e domenica 21 luglio torna “Antignano in festa”, manifestazione organizzata dall’associazione Vivi Antignano in collaborazione con la Misericordia di Antignano e il Gruppo Fratres Antignano “Piero Pratesi” e con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Alla seconda edizione, quest’anno il filo che unisce i vari eventi, dai concerti alla mostra estemporanea di pittura, è quello della pace. Questo, sostengono gli organizzatori, nella convinzione che lo star bene e la leggerezza non possono prescindere dalla consapevolezza e dall’impegno civico su temi così importanti.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore al Turismo Rocco Garufo. Presenti Daniela Marini e Renza Porciani rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Vivi Antignano insieme ai membri del Consiglio Direttivo, Fabio Cecconi direttore della Misericordia Antignano e Marica Battaglia del Gruppo Donatori Fratres di Antignano.

I numerosi eventi in programma si distribuiranno per tutto il quartiere: dalle piazze alle vie, coinvolgendo anche il moletto.

La Misericordia di Antignano assicurerà dalle ore 20 alle ore 24 di domenica un servizio navetta tra l’area della chiesa di Santa Lucia in Banditella, il centro di Antignano e Miramare.

La festa si aprirà sabato alle 18 con una visita guidata alla pieve di piazza Castello a cura della professoressa Lucia Gelli.

Previsto anche un momento musicale con Sandro Mercalli, maestro d’organo a Montenero, che suonerà l’antico strumento, risalente al 1700, ospitato nella pieve. A seguire musiche di Haydin e Mercadante eseguite da Lucchesi, Di Rienzo e Campanelli. La serata proseguirà sul palco di piazza Castello dove poesie e letture sulla pace si alterneranno a esibizioni musicali. In programma il concerto di Massimo Signorini, mentre al moletto di Antignano si esibirà il gruppo musicale Kozmic con “Peace & Love: l’energia delle grandi del rock”.

Densa di appuntamenti anche la giornata di domenica 21 luglio: esposizione di artisti e vendita di prodotti artigianali, visite guidate, mostre fotografiche e di pittura, esposizioni di libri, mostra-vendita di fiori e piante, laboratori per bambini, sfilata degli amici a 4 zampe. Numerosi anche i momenti musicali; tra i molti, l’esibizione del coro Spring Time diretto da Cristiano Grasso e il concerto della Sonora Junior Sax, orchestra di 70 elementi tra saxofoni e percussioni. Per i giovanissimi, poi, il moletto farà da palcoscenico per il concerto dello Zerbo. Spazio anche al cabaret con Marco Conte, all’illusionismo con la Corte dei Miracoli, a performance di danza aerea e balletto.

Tra le novità di questa seconda edizione il torneo di burraco che si svolgerà domenica a partire dalle 19.

Non mancherà la parte enogastronomica: sabato, alle ore 20, cena sociale. Per partecipare necessaria la prenotazione ai seguenti numeri Daniela 3272511118, Gabriella 3334586764, Renza 3341854067.

Gli esercizi del paese si sono attrezzati per fornire cibi per tutti i gusti e le esigenze, dal panino con la porchetta o lampredotto, a carne alla brace, a taglieri, a fritti di pesce, pizza e servizio di ristoranti veloci ed economici.

“Sono particolarmente soddisfatto per questa seconda edizione di Antignano in festa. Siamo partiti lo scorso anno – ha ricordato l’assessore al Turismo Rocco Garufo – con quella che era poco più di un’idea e, nonostante questo, ne scaturì un evento riuscito e significativo. Quest’anno ci siamo posti un obiettivo ancora più ambizioso, quello di raddoppiare; quindi, non solo una giornata ma un fine settimana e un programma ancora più ricco e articolato. Questo mi porta a dire che dovremo fare sempre meglio. Si tratta di una sfida un po’ per tutti, per l’Amministrazione comunale e per l’associazione Vivi Antignano perché quando vogliamo valorizzare o mettere in campo iniziative di questo genere nessuno basta da solo, c’è necessità di un rapporto tra il pubblico da una parte e il territorio con le sue associazioni, i commercianti, i volontari dall’altra”.

“Lo scorso anno – ha dichiarato Daniela Marini, presidente dell’Associazione Vivi Antignano – avevamo fatto una promessa, se la prima edizione di Antignano in festa fosse stata un successo, avremo fatto diventare l’iniziativa un appuntamento ricorrente. Il successo è stato davvero clamoroso, ben oltre ogni nostra aspettativa. Dunque, eccoci qua alla seconda edizione. La cifra è la stessa dello scorso anno: coinvolgimento dei tanti talenti, competenze, disponibilità che il paese offre, in un lavoro collettivo e partecipato che già di per sé raggiunge la finalità per cui questa Festa nasce, ovvero rigenerare luoghi e persone, stando insieme e creando occasioni di bellezza e di benessere”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

SABATO 20 LUGLIO

Ore 18:00-18,30

Visita guidata della Pieve Santa Lucia a cura di Lucia Gelli (ritrovo in P.zza del Castello)

“Armonie e dialoghi” Concerti

Ore 18,30-19,15

Piazza del Castello

F.Lucchesi e M.Di Rienzo, flauti G.Campanelli, violoncello eseguono musiche di Haydin e Mercadante

Ore 21,00-22,30

Piazza del Castello

Massimo Signorini e la sua fisarmonica in concerto

Ore 19,00-21,00

Moletto di Antignano

Gruppo musicale Kozmic ”L’energia delle grandi del rock”

Ore 20,00-21,00

Parcheggio davanti alla farmacia Moderna

Cena sociale con menù di pesce (25 €) a cura dell’Associazione Vivi Antignano.

Posti limitati: necessaria la prenotazione obbligatoria ai numeri: Daniela 3272511118, Gabriella 3334586764, Renza 334185406

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 18:00-23:30

Via dei Bagni Via Duca Cosimo

Esposizione di artisti e vendita di prodotti artigianali

Ore 18:00-19:00

“I tesori nascosti di Antignano: il Castello e la Cappella di Santa Teresa” Visita guidata a cura di Fabrizio Ottone (ritrovo in P.zza del Castello)

a seguire Ore 19-23 INAUGURAZIONE della MOSTRA FOTOGRAFICA “ATTIMI DI LUCE” di Stefano Gelli, fotografo paesaggista, presso Istituto San Giuseppe (ingresso da via del Littorale, 28)

Ore 18-23

Via del Castello “La strada dei pittori” Mostra estemporanea di pittura: “Antignano un mare di pace” a cura di Tatiana Pertusati, Segr. di Toscana Arte Giovanni March Laboratorio di pittura per i più piccoli

Via Duca Cosimo – Negozio “Ebrezza di Fiori”

Ore 18:30-23:00 Mostra/vendita di fiori e piante

Corso di decorazione floreale per adulti (massimo 8 adulti) Necessaria la prenotazione al n. 339 3666761

Ore 19:00-23:00 Via Duca Cosimo Esposizione di libri su Antignano e/o di scrittori antignanesi a cura dell’Associazione Vivi Antignano

STAND DI ASSOCIAZIONI

Ore 19:00-23:00 Via Santa Lucia Laboratorio di circo per bambini e ragazzi a cura di Pinko Pallino della scuola Saltimbanco

19,00-23,30 (parcheggio davanti Farmacia Moderna) Torneo di Burraco a cura di ABS Associazione di Benessere Sociale di Livorno

Ore 19,00-21,00 (Parco dell’Istituto Santa Teresa) “Onda sonora” Concerto della Sonora Junior Sax (orchestra di 70 saxofoni e percussioni) diretta da Domenico Luciano

PIAZZA DEL CASTELLO “INSIEME IN MUSICA: grandi successi italiani e internazionali”

Ore20.45-23.30 Coro Spring time diretto da Cristiano Grasso

PIAZZA DEL CASTELLO

“I mitici anni ’60: Rock musica e divertimento” Gruppo musicale Alloccorrenza “I cantautori per la pace” Gruppo musicale Lorenzo Taccini e La Piccola Orchestra

MOLETTO DI ANTIGNANO

Ore 19:00-23:30 “I giovani per la pace” Concerto Lo Zerbo

PIAZZA ERO GELLI (ex Piazza della Dogana)

Ore 20.00-23.30 Esibizione della Scuola Mythos “Arte e movimento”. Direzione artistica di Gabry Gabbriellini, coreografie di Benedetta Bolaffi

“Marconte show” Spettacolo di cabaret con Marco Conte (Vertigo teatro)

“Magic Summer Night” Spettacolo illusionistico a cura de “La corte dei miracoli”

PIAZZA BARTOLOMMEI

Ore 19,00-22:00 PET CARPET: sfilata di cani, a cura di Lara Coppola

PIAZZA DEL CASTELLO Ore 23:40-24:00 Premiazione del concorso di pittura e GRAN FINALE

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sono state adottate temporanee modifiche alla viabilità, come di seguito riportato:

Con efficacia dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del 20 luglio 2024 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 21 luglio 2024:

1) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza del Castello;

Con efficacia dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 20 luglio 2024, dalle ore 00.00 alle ore 13.00 del 21 luglio 2024 e dalle ore 00.00 alle ore 13.00 del 22 luglio 2024 (per installazione e smontaggio pedana):

2) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Castello nel tratto compreso tra i civici 9 – 12/a;

Con efficacia dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 20 luglio 2024 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 21 luglio 2024:

3) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Bartolommei (area compresa tra la carreggiata principale di via Mondolfi e di via Fratelli Del Conte, antistante i civici 6 – 7 – 8;

4) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio di via dei Bagni posta all’altezza del civico 55;

Con efficacia dalle ore 13.00 alle ore 24 del 21 luglio 2024:

5) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Ero Gelli;

6) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via della Gorgona nel tratto compreso tra il via Aurelio Ugolini e via del Littorale;

7) l’istituzione del divieto di transito in via della Gorgona nel tratto compreso tra il civico 33 e via del Littorale;

8) l’istituzione del divieto di transito in via della Gorgona nel tratto compreso tra il civico 33 e via Aurelio Ugolini, eccetto veicoli in ingresso e uscita presso i passi carrabili ivi presenti che potranno circolare in doppio senso di marcia disciplinato con senso unico alternato a vista;

9) l’istituzione del Fermarsi e dare Precedenza in via della Gorgona all’altezza dell’intersezione con via Aurelio Ugolini;

10) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in via della Gorgona nel tratto di cui al paragrafo 8);

Con efficacia dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del 21 luglio 2024:

11) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via del Castello nel tratto compreso tra via Duca Cosimo e via Uberto Mondolfi;

12) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Duca Cosimo nel tratto compreso tra il civico 58 e via del Castello;

13) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via dei Bagni;

14) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via della Giuncaiola nel tratto compreso tra piazza Ero Gelli e via Uberto Mondolfi;

15) l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Santa Lucia;

Con efficacia dalle ore 15.00 del 20 luglio 2024 fino alle ore 24.00 del 21 luglio 2024:

16) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in via del Littorale nel tratto compreso tra via del Castello e via della Giuncaiola.