Cronaca

Antignano: incendio su un terrazzo in via Don Renzo Gori

25 Agosto 2021

Livorno 25 agosto 2021

Oggi pomeriggio intorno alle ore 16.00 si è sviluppato un incendio su un terrazzo in via Don Renzo Gori ad Antignano

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha contenuto e poi estinto le fiamme sviluppatesi

Sembrerebbe che la causa delle fiamme sia dovuta ad un condizionatore

Sul posto anche l’ambulanza della Misericordia di Antignano per assistere eventuali feriti o intossicati. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuna persona

