Antignano, mentre guadano la televisione vengono derubati di gioielli e contante

29 Luglio 2021

Livorno 29 luglio 2021

Nella sera di ieri 28 luglio 2021, ignoti hanno commesso un furto in una abitazione in via Puini nel quartiere di Antignano

I ladri si sono introdotti nell’appartamento al piano terra dalla finestra del bagno che era stata lasciata aperta

Marito e moglie che erano in casa a guardare la televisione hanno sentito dei rumori provenire dalla camera da letto ed uno dei cognugi decide di andare a controllare

Mentre si stava dirigendo a controllare cosa stesse accadendo è stato abbagliato dalle torce di malviventi che stavano utilizzando per rovistare in camera.

L’utilizzo delle torce che hano abbagliato la persona presente in casa ha permesso ai ladri di darsi alla fuga

Dall’appartamento sono stati rubati dei gioielli da donna per un valore ancora da quantificare ed 80 euro in contanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri

