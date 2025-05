Home

Antignano: sporco e insetti nel bar-ristorante, sospesa ed inibità attività di somministrazione

13 Maggio 2025

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno proseguono con le ispezioni all’interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica; i carabinieri hanno rilevato che in un bar/ristorante di Antignano i locali dell’attività erano tenuti in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Presenta sporco pregresso non rimosso da tempo; tracce diffuse di grasso ed unto su impianti ed attrezzature, nonché; la presenza di insetti infestanti in più punti della pavimentazione.

Tali circostanze hanno reso necessaria la richiesta di intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, da cui è scaturito un provvedimento di immediata sospensione ed inibizione dell’attività di somministrazione alimenti sino ad avvenuta risoluzione delle criticità.

Il controllo ha altresì comportato sanzioni a carico della titolare per 3.000 euro.

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.