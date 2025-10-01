Home

Antignano, surfista in difficoltà soccorso dalla Guardia Costiera

1 Ottobre 2025

Antignano, surfista in difficoltà soccorso dalla Guardia Costiera

Antignano, surfista in difficoltà soccorso dalla Guardia Costiera

Nel primo pomeriggio di oggi la Guardia Costiera di Livorno è intervenuta per soccorrere un surfista in difficoltà nelle acque antistanti la scalinata di Antignano.

Intorno alle ore 14:00, al numero di emergenza 1530, è giunta una segnalazione relativa a un surfista in mare che, in evidente difficoltà, cercava di attirare l’attenzione agitando le braccia mentre si trovava in balia delle onde. La Sala Operativa della Direzione Marittima di Livorno ha assunto immediatamente il coordinamento delle operazioni di soccorso, disponendo l’invio in zona della motovedetta CP 866, specializzata nella ricerca e soccorso (SAR).

Nonostante le condizioni meteomarine poco favorevoli, l’equipaggio è riuscito in pochi minuti a raggiungere e recuperare l’uomo, che appariva infreddolito e provato. Contestualmente è stata allertata un’ambulanza del 118, che ha atteso la motovedetta presso la banchina della Capitaneria di porto.

Una volta sbarcato, il surfista è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per rinnovare l’invito alla prudenza, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando le condizioni meteomarine possono mutare rapidamente.

È fondamentale consultare sempre i bollettini meteo prima di intraprendere attività sportive in mare e valutare attentamente sia le condizioni del mare sia il proprio stato di salute, per vivere l’esperienza in sicurezza.