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Cronaca

Aree pubbliche

Antignano, una nuova area di sgambatura per cani nel parco di via Caduti nei Lager Nazisti

Aree pubbliche

17 Luglio 2026

Antignano, una nuova area di sgambatura per cani nel parco di via Caduti nei Lager Nazisti

Livorno, 17 luglio 2026

E’ stata realizzata e aperta nel quartiere di Antignano una nuova area di sgambatura per cani, all’interno del parco di via Caduti nei Lager Nazisti.

L’intervento, inserito nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione dei quartieri sud della città, risponde a un’esigenza segnalata dai residenti, e accolta in quanto la zona sud della città era stata finora priva di uno spazio in cui i cani potessero muoversi liberamente senza guinzaglio.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 12.086,38 euro, di cui 2.042,44 euro per i costi della sicurezza. Il progetto è stato curato dal dell’Ufficio Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità del Comune di Livorno.

“Con questo intervento diamo una risposta concreta a una richiesta arrivata dal quartiere di Antignano, ma utile per tutta la Livorno sud, ampliando la rete di spazi dedicati al benessere degli animali e delle famiglie che li accompagnano”, dichiara Libera Camici, Vice Sindaca con delega alla tutela animali. “Ci tengo a ringraziare per la preziosa collaborazione il Consiglio di Zona 5, l’ufficio Tutela animali e, in modo particolare, gli uffici comunali del settore Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità che hanno curato, progettato e realizzato l’opera”.

Le caratteristiche dell’area

La nuova area, individuata su una porzione del parco di proprietà comunale a una distanza di circa 30 metri dagli edifici residenziali limitrofi per non arrecare disturbo agli abitanti, si estende su una superficie di 400 metri quadrati (40 x 10 metri, perimetro di 100 metri) delimitata da una recinzione in rete metallica

L’accesso è garantito da un cancello pedonale per i frequentatori e da un altro cancello riservato ai mezzi di manutenzione del verde.

All’interno dell’area trova posto il manto erboso, due alberature già esistenti e due panchine in posizione ombreggiata; all’ingresso è stato collocato il cartello con il regolamento di utilizzo e un cestino per i rifiuti.

L’area ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004; l’intervento ha ottenuto la relativa autorizzazione paesaggistica semplificata con determina n. 9964 del 9 dicembre 2025.

Un tassello della rete cittadina

Con la nuova realizzazione, l’offerta di aree di sgambatura sul territorio comunale sale a 24 spazi, distribuiti tra i sei Consigli di Zona e le diverse aree cittadine (Nord, Centro, Nord-Est, Sud e Sud-Est). L’intervento di Antignano si aggiunge così alla rete già attiva, rispondendo a una delle richieste pervenute negli ultimi anni da cittadini e Consigli di Zona per l’ampliamento del servizio nei quartieri sud.

Queste le aree di sgambatura già esistenti:

1 Via Pigli / Via Martin Lutero Sorgenti Nord

2 Parco Mura Lorenesi – Via della Bastia Garibaldi / San Marco Nord

3 Via della Livornina Sorgenti Nord

4 Parco Baden Powell Corea Nord

5 Parco Via Firenze / Via Filzi Shangay Nord

6 Parco Via del Vigna Sorgenti Nord

7 Parco Via Luigi Russo Picchianti Nord

8 Parco Via Zola / Via Terreni Garibaldi Centro

9 Piazza della Vittoria Magenta Centro

10 Via della Venezia / Chiesa di San Ferdinando Venezia Centro

11 Viale della Libertà Fabbricotti Centro

12 Via Calatafimi Borgo Cappuccini Centro

13 Parco Goito / Orlandi Borgo San Jacopo Centro

14 Parco Costanza Salviano Nord-Est

15 Parco Via delle Viole Salviano Nord-Est

16 Parco Cocchella Coteto Nord-Est

17 Via Inghilterra 7, Popogna Scopaia Nord-Est

18 Villa Corridi La Leccia Nord-Est

19 Via degli Oleandri Ardenza Sud

20 Villa Maurogordato Monterotondo Sud-Est

21 Parco Via Lorenzini Stazione Centro

22 Parco Pertini, lato Cisternone Ospedale Centro

23 Area Viale Petrarca Colline Nord-Est

Con la nuova area di Antignano, il totale sale a 24 aree di sgambatura sul territorio comunale.