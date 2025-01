Home

Antignano, una statua per Kyra: il simbolo di solidarietà e volontariato che continuerà a far sorridere i bambini

20 Gennaio 2025

Al Parco Lenci di Antignano è stata inaugurata una statua in bronzo dedicata a Kyra, una canina straordinaria scomparsa nel 2018 all’età di 11 anni. Kyra, insieme al suo proprietario Mario Bartoli, è stata protagonista di numerosi progetti di pet therapy e operazioni di protezione civile, lasciando un segno indelebile nella comunità livornese. La statua, realizzata grazie a una raccolta fondi promossa dai cittadini, rappresenta un tributo a questa incredibile storia di amore, altruismo e impegno sociale.

Mario Bartoli, proprietario di Kyra, è una figura conosciuta per il suo impegno nel sociale, iniziato dopo un dramma personale: la perdita del figlio Christian, morto all’età di 17 anni il 19 gennaio 1998 a causa di un’emorragia cerebrale. Da quel momento, Bartoli ha deciso di dedicare la sua vita al volontariato e alla solidarietà.

“Il 19 gennaio non è una data per ricordare Christian, ma l’inizio di una storia che parla di volontariato e solidarietà, un viaggio che sembra non avere mai fine. Spero che il messaggio che questa storia trasmette coinvolga tutta la cittadinanza”, ha dichiarato Bartoli durante l’inaugurazione.

Kyra è stata molto più di un cane: è stata un simbolo di supporto e speranza. Come cane soccorritore, ha partecipato a operazioni di protezione civile, ma il suo cuore pulsava per la solidarietà. Ha trascorso anni accanto ai bambini della scuola materna D’Azeglio, dove tre volte a settimana giocava con i piccoli, regalando loro momenti di gioia e serenità. Ogni sabato, invece, visitava gli anziani di diverse RSA cittadine, tra cui Villa Serena e Pascoli. Inoltre, insieme a Bartoli, Kyra ha viaggiato in tutta Italia per partecipare a eventi benefici, trascorrendo tempo prezioso con ragazzi autistici e bambini malati.

Proprio per celebrare questa storia di altruismo, Bartoli ha chiesto all’amministrazione comunale di collocare la statua nel Parco Lenci, un luogo dedicato ai bambini. “Voglio che Kyra continui simbolicamente a far sorridere i più piccoli”, ha spiegato Bartoli.

La statua di Kyra non è solo un omaggio a un cane speciale, ma anche un richiamo ai valori di solidarietà e impegno che Mario Bartoli continua a portare avanti, trasformando il dolore in una missione per aiutare gli altri.

