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Cronaca

Aree pubbliche

Antignano: zone a sosta controllata per i residenti nel periodo estivo, compresi i giorni festivi

Aree pubbliche

1 Luglio 2026

Antignano: zone a sosta controllata per i residenti nel periodo estivo, compresi i giorni festivi

Livorno 1 luglio 2026

Come lo scorso anno, dopo un utile confronto con il Consiglio di Zona e con ViviAntignano, l’Amministrazione Comunale ha deciso (delibera di Giunta comunale n. 486 del 18/06/2026) di riservare alle auto dei residenti alcune strade dell’abitato, istituendo una zona a sosta controllata, come è accaduto in via sperimentale la scorsa estate e limitatamente ai mesi di luglio e agosto. La ZSC sarà in vigore 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Quest’anno l’area a sosta controllata è più estesa e comprende:

piazza del Castello; via del Castello; via Santa Lucia nel tratto compreso tra via del Castello e via dei Bagni; via della Salute nel tratto compreso tra via Tommaso Pendola e via del Littorale; via della Meloria nel tratto compreso tra via della Salute e via della Gorgona.

La sosta è consentita esclusivamente ai veicoli muniti dell’apposito contrassegno con denominazione “Antignano”, ai veicoli a servizio di persone disabili muniti dell’autorizzazione ex art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ai veicoli a due ruote, ai veicoli delle forze di polizia ed ai veicoli dei Vigili del Fuoco.

La facoltà di ottenere il rilascio dei permessi è garantita ai residenti dell’abitato delimitato da via Uberto Mondolfi, via del Littorale, via Tommaso Pendola, viale Amerigo Vespucci, via Antonio Francesco Pigafetta, via della Scuola Comunale, via del Poggetto.

Il rilascio dei contrassegni consente la sosta ai residenti delle seguenti strade: viale di Antignano (civici 217-fine strada e 68-fine strada), via dei Bagni, via della Capraia, via del Castello, piazza del Castello, via del Ciliegio, via Filippo Corridoni (civici 1-21 e 2-14), vicolo della Dogana, via Duca Cosimo, via dell’Elba (civici 1-33 e 2-30), piazza Ero Gelli, via della Giuncaiola (civici 1-9 e 2-4), via della Gorgona (civici 1-23 e 2-32), via don Renzo Gori, via del Littorale (civici 1-257 e 2-154), via della Meloria, via Uberto Mondolfi (civici 299-fine strada e 254-fine strada), via Federico Antonio Ozanam, via Tommaso Pendola, via Antonio Francesco Pigafetta, via del Poggetto, via Santa Lucia, via della Salute (civici 1-23 e 2-44), via della Scuola Comunale, viale Amerigo Vespucci.

E’ previsto anche il rilascio dei contrassegni che consentono la sosta ai dimoranti ed ai clienti delle strutture ricettive delle strade sopra elencate.

Il rilascio dei contrassegni per i residenti e per i dimoranti deve seguire le stesse regole previste dal vigente Disciplinare (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 521 del 6.9.2022) per i residenti e per i dimoranti delle zone a traffico limitato e delle zone a sosta controllata esistenti nel centro cittadino.

I permessi sono gratuiti per tutti i veicoli a disposizione del nucleo familiare e per i dimoranti.

Per i permessi per i clienti delle strutture ricettive è prevista una tariffa proporzionata al periodo di efficacia della zona a sosta controllata “Antignano” rispetto alla tariffa vigente per il rilascio annuale, e cioè la tariffa di euro 25,00.

Per richiedere il contrassegno si può accedere con lo Spid al portale del Comune:

https://permessiztlzsc.comune.livorno.it/

Chi non ha lo Spid può andare all’ufficio che gestisce i Permessi ZTL e ZSC (Zona a Traffico Limitato e Zona a Sosta Controllata) e i Contrassegni Disabili, prendendo appuntamento allo 0586/820850, aperto lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì 15.30 e 17.30, via Marradi 118.

La procedura agevolata non si può fare, purtroppo, il sistema chiede a tutti le stesse cose.

“Anche quest’anno, – dichiara l’assessora alla Mobilità Sostenibile Giovanna Cepparello – grazie ad un confronto molto utile con il Consiglio di Zona 5 e ViviAntignano, abbiamo attivato questo servizio per i residenti. A fine estate torneremo per fare un bilancio insieme a loro”.