Antincendio boschivo, all’ SVS un corso per volontari

19 Maggio 2022

Antincendio boschivo, all’ SVS un corso per volontari

Livorno 18 maggio 2022 – Antincendio boschivo: corso gratuito per volontari

L’estate è ormai vicina e con lei il pericolo incendi. SVS ha organizzato un corso gratuito per volontari che desiderano operare in questo settore, mettendosi a disposizione dell’associazione per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con mezzi attrezzati.

Il corso Aib (Antincendio Boschivo) si svolgerà nei giorni 28 e 29 maggio dalle 9 alle 18 con pausa pranzo in loco, nella sede Nord di SVS in via delle Corallaie 10, a Livorno e sarà tenuto da docenti che fanno parte del Cvt (coordinamento volontariato toscano).

Possono accedere al corso solo i maggiorenni. Al termine i partecipanti dovranno superare un esame finale e la vista medica.

Le iscrizione sono aperte e possono essere effettuate on-line sul sito www.pubblicassistenza.itnella sezione “Diventa Volontario” oppure al link https://bit.ly/3LqPBbb

Per qualsiasi informazione inviare email a protezionecivile@pubblicaassistenza.it

