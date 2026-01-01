Home

1 Gennaio 2026

Livorno, 1 gennaio 2026 Antincendio nelle scuole, assegnati al Comune 355 mila euro

355 mila euro il valore dei contributi a favore degli Enti locali ottenuti dal Comune di Livorno per l’adeguamento alle norme di prevenzione antincendio delle scuole. Due i progetti presentati dal Comune e ammessi all’erogazione.

L’avviso, pubblicato il 26 novembre 2025, in esecuzione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 229, prevedeva tempistiche serrate per la presentazione delle domande con la scadenza per l’invio delle istanze entro il 15 dicembre.

Grazie all’impegno sinergico degli uffici tecnici ed amministrativi del Dipartimento dei Lavori Pubblici, coordinati dal settore capofila “Transizione Tecnologica e Smart City”, le candidature sono state inoltrate nei tempi prefissati raggiungendo un importante obiettivo per l’Amministrazione Comunale.

Il contributo concesso coprirà interamente i lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio delle scuole secondarie di I grado San Gaetano e Michelangelo, già previsti negli strumenti di programmazione dell’Ente, a dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno costante del Comune di Livorno nella riqualificazione, nell’adeguamento antincendio e nella messa in sicurezza dell’edilizia scolastica.

Contributi per le scuole San Gaetano e Michelangelo

Il contributo ottenuto per la scuola San Gaetano è pari a € 170.000 e l’intervento interesserà l’intero complesso scolastico: la scuola e la palestra. È prevista la compartimentazione dei locali a rischio specifico e l’implementazione dell’impianto di segnalazione, allarme e rilevazione incendi; per la palestra sarà realizzato anche l’adeguamento delle uscite di sicurezza, la sostituzione della pavimentazione nel rispetto della classe di reazione al fuoco e il completo rifacimento dell’impianto elettrico.

Per l’attività è già pronto il progetto esecutivo, redatto da uno studio di ingegneria esterno, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica sviluppato internamente all’Ente dall’Ufficio Prevenzione Incendi.

Per la scuola Michelangelo il contributo ammonta a € 185.000 per gli interventi che prevedono la separazione della scuola dalla palestra attraverso la realizzazione di un filtro a prova di fumo nel corridoio di collegamento, l’adeguamento del sistema di esodo con l’apertura di una seconda uscita di sicurezza nel campo di gioco e la compartimentazione dei locali a rischio specifico. Relativamente agli impianti è previsto l’adeguamento dell’illuminazione di emergenza e l’implementazione dell’impianto di segnalazione, allarme e rilevazione incendio ove necessario. L’intervento garantirà l’uso della palestra anche negli orari extra scolastici. Attualmente è in corso la progettazione di dettaglio.

“L’impegno dell’Amministrazione – afferma la vicesindaca Libera Camici – adesso sarà volto ad avviare le procedure di gara e aggiudicazione dei lavori entro il 30 aprile del 2026, al fine di concludere gli interventi entro il 31 dicembre del 2026, come previsto da bando.

Grazie a questo importante risultato l’Amministrazione Comunale potrà contare su un cospicuo risparmio di risorse finanziarie, utili alla realizzazione di ulteriori interventi inseriti nel più ampio programma di adeguamento antincendio dei plessi scolastici avviato da anni dal Comune di Livorno, il cui termine è fissato al 31 dicembre 2027 dalla legge 15/2025. Nel 2026, infatti, con risorse del bilancio comunale, saranno realizzati interventi anche nella scuola primaria Razzauti, nella secondaria di primo grado Gamerra e nella palestra della scuola primaria Lambruschini e materna Rosetta per un importo complessivo di ulteriori 535.000 euro”