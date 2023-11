Home

2 Novembre 2023

ATTUALITA’ – 1 novembre 2023 – Antisemitismo, Boldrini: “Il sentimento di odio contro gli ebrei ha segnato il capitolo più buio del continente europeo e del nostro Paese”

“I preoccupanti episodi di antisemitismo che si stanno verificando negli ultimi giorni, a partire dalle pietre d’inciampo deturpate a Roma fino alle stelle di David disegnate sulle case in Francia e sulle mura del cimitero ebraico a Vienna, meritano tutta la nostra condanna e il nostro sdegno.

Il sentimento di odio contro gli ebrei ha segnato il capitolo più buio del continente europeo e del nostro Paese, dalle leggi razziali volute da Mussolini ai campi di sterminio.

Non ci può essere giustificazione alcuna per rievocare i simboli di quella tragedia né per sfregiarne la memoria” .Lo dichiara l’onorevole Laura Boldrini con un Twitter.

