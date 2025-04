Home

ANVU elogia la Municipale di Livorno: Un esempio da seguire

1 Aprile 2025

Livorno 1 aprile 2025

Polizia Municipale di Livorno, Anvu: un modello di eccellenza a livello nazionale

Livorno si conferma un punto di riferimento per l’efficienza e l’operatività della Polizia Municipale. In un messaggio indirizzato al sindaco Luca Salvetti, l’Associazione Professionale ANVU – rappresentata dal commissario regionale Luciano Mattarelli – ha espresso un sentito ringraziamento per l’attenzione e l’investimento dedicati al Corpo di Polizia Municipale, sottolineando il valore di un servizio essenziale per la sicurezza urbana.

Il percorso di crescita del Corpo, avviato dalla Dott.ssa Maritan e proseguito con successo sotto la guida dell’attuale Comandante, Dott. Orlando, ha portato Livorno all’attenzione non solo locale, ma anche nazionale. L’efficacia operativa e la qualità degli interventi hanno reso il Corpo un esempio virtuoso, spesso citato in convegni e sedi istituzionali.

Un riconoscimento significativo arriva anche dalla partecipazione alle giornate di studio organizzate a Livorno, che hanno visto una grande affluenza di autorità e colleghi da tutta Italia, con richieste affinché diventino un appuntamento annuale fisso. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale, sottolinea Mattarelli, è stata cruciale per la valorizzazione della formazione e dell’aggiornamento professionale della Polizia Municipale, garantendo un servizio di alta qualità alla cittadinanza.

L’organizzazione e l’operatività del Corpo livornese si confermano tra le migliori del Paese, a dimostrazione di come un impegno costante e una gestione attenta possano fare la differenza nella tutela della legalità e della sicurezza urbana.