Anziana cade a bordo del traghetto, soccorsa dall’elicottero della guardia costiera

17 Giugno 2022

INFORTUNIO A BORDO, SOCCORSO DALL’ ELICOTTERO DELLA GUARDIA COSTIERA

Livorno 17 giugno 2022

Questo pomeriggio la Guardia Costiera di Livorno ha coordinato un’operazione di soccorso medico a favore di un passeggero della M/N Mega Express 3 della Corsica Ferries.

La nave, partita da Livorno e in navigazione verso Golfo Aranci, si trovava in quel momento nei pressi dell’isola di Montecristo.

L’allarme è scattato intorno alle ore 12.30 quando è pervenuta alla sala operativa della Capitaneria di Porto, tramite il Comando di bordo, la richiesta di evacuazione medica in favore di un’anziana passeggera, di nazionalità italiana, gravemente infortunata a seguito di una brutta caduta.

Considerata la delicatezza della situazione, valutata anche la necessità di procedere con urgenza, dopo un confronto con il Centro Internazionale Radio medico, si è deciso di richiedere l’intervento di un elicottero della base aerea della Guardia Costiera di Sarzana (SP).

L’elicottero ha proceduto alla delicata operazione di recupero dalla nave in corso di navigazione, accogliendo, previo appontaggio, la signora barellata in cabina per poi trasportarla direttamente presso l’ospedale di Piombino, preliminarmente allertato.

L’operazione ha consentito di fornire cure immediate all’infortunata impedendo, come successivamente appreso, l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

