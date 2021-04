Home

Anziana cade dal letto e non si rialza, la polizia soccorre la persona in difficoltà

19 Aprile 2021

Livorno 19 aprile 2021

Nella notte, intorno alle ore 02:30, per merito della segnalazione al 113 di un cittadino che riferiva alla Polizia di Stato di aver percepito dei forti rumori provenire dall’abitazione soprastante, gli agenti intervenivano per soccorrere un’anziana donna

L’anziana, affetta da gravi patologie mediche che le rendevano altresì difficoltosa la deambulazione; era caduta da letto e non riusciva più a rialzarsi.

Dopo aver bussato alla porta di casa ed annunciato la presenza della polizia, gli operatori intervenuti udivano dei rumori provenire dall’interno dell’immobile contraddistinti da una cadenza sempre più accelerata, come se qualcuno non riuscisse a rispondere con la voce e stesse facendo intendere di aver avvertito la presenza dei soccorritori.

Compreso che, con tutta probabilità, la donna, presente in quel momento da sola all’interno dell’abitazione, si stesse trovando in una situazione di notevole difficoltà, gli agenti operanti procedevano a richiedere l’intervento degli altri enti di soccorso e dei familiari della stessa cercando sempre di mantenere un contatto con l’anziana, e, in contemporanea, si attivavano, con la collaborazione dei vicini di casa per riuscire ad entrare nell’immobile.

Proprio in quelle fasi, sopraggiungeva sul posto il marito della persona in difficoltà che, insieme ai poliziotti, dopo aver aperto la porta, avvistava la coniuge che, in forte stato di criticità emotiva, era distesa in posizione supina nei pressi del letto.

L’anziana veniva immediatamente presa in cura, ricollocata in luogo comodo e rassicurata emotivamente, lasciandola poi alle cure dei sanitari e del congiunto.

