Anziana con Alzheimer in lacrime salvata dalla polizia, era rimasta chiusa accidentalmente in casa

8 Gennaio 2025

Livorno 8 gennaio 2025

La Polizia di Stato interviene in aiuto di un’anziana con Alzheimer rimasta sola in casa

Nel tardo pomeriggio del 2 gennaio, intorno alle 18:55, gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima di Livorno sono intervenuti in via delle Commedie per soccorrere un’anziana donna affetta da Alzheimer, rimasta accidentalmente chiusa in casa.

L’allarme è stato lanciato dal marito della donna, che si era ritrovato chiuso fuori dall’abitazione dopo essere sceso in strada per gettare i rifiuti. Preoccupato per la moglie, che non era in grado di muoversi dalla poltrona e spaventata, l’uomo ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti, udendo le grida della signora dall’interno dell’appartamento, si sono immediatamente attivati.

Con l’ausilio di una scala reperita dagli uffici vicini, i poliziotti sono saliti fino al balcone della casa e sono riusciti a entrare attraverso la porta-finestra. All’interno hanno trovato la donna in lacrime, visibilmente agitata. Dopo averla tranquillizzata, gli agenti hanno aperto la porta blindata, consentendo al marito di entrare e confortare la moglie.

Grazie alla prontezza degli operatori, la situazione si è risolta rapidamente e senza conseguenze per la signora, che ha potuto ricevere l’assistenza del marito