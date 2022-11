Home

Cronaca

Anziana investita sulle strisce pedonali in via di Salviano

Cronaca

7 Novembre 2022

Anziana investita sulle strisce pedonali in via di Salviano

Livorno 7 novembre 2022

Ancora un investimento di pedoni, questa volta l’incidente purtroppo mortale di qualche giorno fa sul viale Italia e quello di ieri in via Toscana, questa mattina un a signora è stata investita in via di Salviano

Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle ore 08. 30 all’altezza del passaggio pedonale tra la pasticceria Cristiani e la farmacia; proprio all’inizio di via di Salviano e la fine di piazza Damiano Chiesa

Fortunatamente, anche per via della modica velocità dell’auto la signora non ha riportato gravi conseguenze.

E’ stata inizialmente soccorsa dal conducente dell’auto e dai passanti, poi sono riusciti a farla sedere su una sedia di un bar in attesa dell’ambulanza.

L’anziana è stata poi soccorsa dai volontari della Misericordia di Livorno che l’hanno trasportata in ospedale in codice verde

Sul posto la municipale per i rilievi e per regolare il traffico

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin