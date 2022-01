Home

9 Gennaio 2022

Anziana uccisa in casa con una coltellata, tragedia alla Scopaia

Livorno 9 gennaio 2022

Dramma in via Inghilterra (quartiere Scopaia). Ieri sera intorno alle 20.30 una donna di 76 anni anni è morta a causa di una coltellata all’addome

A colpirla, secondo quanto appreso, sarebbe stato il marito ottantenne, fermato dai Carabinieri intervenuti nell’abitazione della coppia

A fare la drammatica scoperta i soccorritori dell’SVS allertati dal figlio della vittima che, non riuscendo a contattare i genitori, si era recato a casa loro ma, non riusciva a farsi aprire la porta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una volta entrati in casa, i soccorritori hanno trovato la donna riversa a terra a pancia in giù ed il marito 80enne in stato confusionale che piangeva

Pensando ad una caduta i soccorritori hanno girato il corpo e si sono accorti della ferita all’addome provocata da un coltello

Dopo le indagini di rito nell’appartamento, il marito 80enne è stato portato in caserma per essere ascoltato dai del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno

Le cause che avrebbero portato l’uomo a compiere il gesto sono ancora al vaglio dei militari. Non sembra che ci sia stata nessuna lite, né che vi fossero problemi di convivenza tra i due

