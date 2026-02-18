Anziani a rischio casa, secondo rinvio dello sfratto: appello a Ferrovie dello Stato
Lo sfratto di Bruno, 73 anni, e Gina, 66 anni, è stato rinviato al prossimo 27 maggio. Una proroga che concede qualche settimana di respiro alla coppia, ma che non risolve una situazione abitativa che il sindacato ASIA Usb Livorno definisce ancora “critica”.
Già nell’ottobre scorso il sindacato era intervenuto per ottenere un primo rinvio. Oggi ne è arrivato un secondo, alla presenza dell’ufficiale giudiziario. Tuttavia, da qui alla nuova scadenza, il Comune non potrà garantire una sistemazione di emergenza, a causa di problematiche legate ai redditi di Bruno.
Per questo motivo, ASIA Usb ha chiesto che venisse messo a verbale se esista la possibilità, da parte di Ferrovie dello Stato, proprietarie dell’immobile, di individuare un’alternativa abitativa per la coppia. Nei giorni scorsi il sindacato ha inoltre scritto ai legali di Ferrovie dello Stato, proponendo di consentire a Bruno di riprendere il pagamento dell’affitto, eventualmente con una piccola rata aggiuntiva per sanare il debito pregresso. Attualmente, infatti, all’uomo viene già trattenuto un quinto della pensione per far fronte ai debiti accumulati.
Durante un sopralluogo nell’appartamento, ASIA Usb riferisce di aver riscontrato condizioni igienico-sanitarie problematiche, con un tasso di umidità molto elevato e una presenza massiccia di muffa, tali da rendere sconsigliabile la permanenza nell’alloggio dal punto di vista sanitario.
Bruno e Gina vivono in quella casa dagli anni ’80. Al momento della pensione, Bruno aveva investito gran parte del proprio TFR per ristrutturare l’appartamento. Oggi, dopo oltre quarant’anni trascorsi lì, rischiano di perderlo definitivamente.
Il sindacato auspica “un intervento sociale e responsabile” da parte di Ferrovie dello Stato, affinché si possa individuare una soluzione abitativa dignitosa per due persone anziane che si trovano in una situazione di forte fragilità.