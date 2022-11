Anziani, continuano gli incontri dell’Arma su come difendersi dalle truffe

Home

28 Novembre 2022

Donoratico (Castagneto Carducci, Livorno) 28 novembre 2022

La Compagnia Carabinieri di Cecina, dopo gli incontri avvenuti nelle settimane scorse a Rosignano Marittimo, nell’ambito della pianificazione del Comando Provinciale Carabinieri di Livorno ed in linea con le indicazioni del Comando Generale, sta continuando a promuovere colloqui e confronti con la popolazione, con particolare attenzione agli anziani, per fornire strumenti informativi al fine di difendersi dalle truffe.

Questa volta l’incontro si è svolto presso la sala della Biblioteca Comunale di Donoratico; frazione del Comune di Castagneto Carducci (LI) ed ha visto come relatore il Comandante della Stazione Carabinieri di Donoratico, il Mar. Magg. Gino Montinaro.

All’incontro, organizzato con la fattiva collaborazione dell’associazione “La Compagnia dei Saperi”; hanno partecipato circa una quarantina di persone. Il loro elevato livello di interesse è stato dimostrato dalle domande poste al Maresciallo dell’Arma che ha risposto a dubbi e curiosità.

Sono stati illustrati i principali metodi di truffe posti in essere ai danni delle categorie più esposte passando dalle truffe telefoniche del “finto parente bisognevole di aiuto urgente” alle truffe del finto tecnico del gas ovvero dell’acqua con evoluzione del finto carabiniere/poliziotto fino ad arrivare al furto con la tecnica dell’abbraccio e la truffa “dello specchietto”.

Oltre a spiegare le tecniche adottate dai truffatori, sono state fornite delle indicazioni di massima per riconoscere tempestivamente i tentativi di truffa e come fronteggiarli.

I partecipanti sono stati invitati a fare rete mantenendo buoni rapporti di vicinato, favorendo i colloqui ed informando tempestivamente il numero unico di emergenza 112 in presenza di eventi o persone sospette. Il Comandante di Stazione ha ribadito la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla popolazione anche per delle semplici segnalazioni esortando a contattare il Comando Stazione per rappresentare problematiche e necessità.

L’attività di informazione proseguirà nei luoghi di incontro e ritrovo quali oratori e circoli culturali su tutto il territorio provinciale. In questi giorni verranno consegnati dei dépliant in cui sono indicate alcune semplici regole per evitare le truffe e riconoscere i truffatori. Agli anziani che vivono in zone rurali e/o case isolate, le pattuglie dei Carabinieri li consegneranno a domicilio.

