Home

Cronaca

Anziani in festa a villa Serena, arrivano panettoni e pandori di Rebels e Dna Biancoazzurro

Cronaca

22 Dicembre 2025

Anziani in festa a villa Serena, arrivano panettoni e pandori di Rebels e Dna Biancoazzurro

Livorno 22 dicembre 2025

C’è un Natale che non fa rumore, ma lascia il segno. È quello dei gesti semplici, sinceri, capaci di arrivare dritti al cuore. Ed è proprio questo lo spirito che ha animato l’iniziativa promossa venerdì 19 dai Rebels Pielle, che hanno portato un’ondata di calore umano e colori biancoazzurri nella casa di riposo cittadina Villa Serena.

Dopo numerose iniziative dedicate ai più piccoli, questa volta l’attenzione si è spostata sugli anziani, troppo spesso dimenticati ma custodi di storie, memoria e affetti. I Rebels Pielle Curva Sud, insieme alle RebelsGirls Pielle e all’Associazione DNA Biancoazzurro, hanno voluto regalare un momento di festa e condivisione ai nonni e alle nonne della struttura, consegnando oltre 100 panettoni e pandori.

Un gesto concreto, accompagnato da sorrisi, parole gentili e dalla voglia di stare insieme, che ha trasformato un normale pomeriggio di dicembre in un momento speciale. L’accoglienza calorosa da parte degli ospiti e del personale di Villa Serena ha reso l’iniziativa ancora più significativa, dimostrando quanto anche una piccola attenzione possa fare la differenza.

«Non ci scordiamo mai di loro» è il messaggio che accompagna questa iniziativa, un invito a non voltarsi dall’altra parte e a ricordare che la solidarietà non ha età. Perché prendersi cura degli anziani significa prendersi cura della comunità intera.

Ancora una volta, il mondo biancoazzurro dimostra di andare ben oltre il campo da gioco, facendosi portatore di valori autentici come rispetto, vicinanza e umanità. Un Natale vissuto con il cuore, nel senso più vero del termine.