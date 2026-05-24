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Cronaca

Anziani maltrattati da familiare, 49enne in carcere

Cronaca

24 Maggio 2026

Anziani maltrattati da familiare, 49enne in carcere

Livorno 24 maggio 2026 Anziani maltrattati da familiare, 49enne in carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un livornese di 49 anni, pregiudicato, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’attività ha avuto origine da una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 NUE, a seguito della quale la centrale operativa dei Carabinieri di Livorno ha dirottato un equipaggio del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, in servizio di pronto intervento sul territorio, presso l’abitazione da cui era provenuta una richiesta di aiuto per un’aggressione in ambito familiare.

I Carabinieri intervenuti hanno trovato sul posto un’ambulanza del 118, giunta per prestare soccorso ad un pensionato che asseriva di avere subito condotte violente da un parente convivente per non aver consegnato dei soldi richiesti forse per acquistare stupefacenti. Dalle indagini è emerso un quadro che delinea una dinamica vessatoria in atto da tempo ai danni di due anziani congiunti costretti a subire reiterate minacce, in alcune occasioni anche con armi improprie, dal congiunto che talvolta pretende la consegna di soldi. Dopo l’ennesima richiesta cui l’uomo non avrebbe dato seguito, l’indagato avrebbe assunto una condotta violenta nei suoi confronti. Terminati gli approfondimenti e la ricostruzione della dinamica, gli uomini dell’Arma hanno accertato che si sarebbe trattato dell’ennesimo episodio aggressivo dell’uomo, già noto ai carabinieri ed hanno proceduto al suo arresto in flagranza di reato. Terminate le formalità di rito lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Livorno a disposizione dell’AG labronica competente. Il provvedimento restrittivo emesso a carico del parente violento è stato convalidato dal Tribunale di Livorno che ha disposto a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere.