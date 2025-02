Anziano a piedi sulla Variante Aurelia: salvato grazie all’intervento di un camionista e della municipale

Momenti di grande pericolo oggi pomeriggio sulla Variante Aurelia a Livorno. Intorno alle 16:30, un anziano uomo, molto probabilmente in stato confusionale, è stato avvistato mentre camminava sulla carreggiata di questa strada a due corsie per senso di marcia, dove la velocità consentita è di 90 km/h e non sono presenti corsie di emergenza.

Il gesto ha messo a serio rischio la sua vita e quella degli automobilisti in transito. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe entrato a piedi sulla variante, forse senza rendersi pienamente conto del pericolo. Poco dopo, impaurito dalla situazione, sembra abbia chiesto aiuto.

Provvidenziale l’intervento di un camionista alla guida di un mezzo bianco, che, accortosi della scena, si è fermato per prestare soccorso. Numerose le segnalazioni pervenute alla centrale operativa, che hanno portato sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Livorno.

Gli agenti hanno subito messo in sicurezza l’anziano e regolato il traffico per evitare ulteriori rischi. Una volta stabilizzata la situazione, è stata avviata la ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti.

Grazie all’intervento tempestivo del camionista e della Polizia Municipale, la vicenda si è conclusa senza incidenti, ma resta l’allarme per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.