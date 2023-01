Home

Anziano a terra a bordo strada salvato da un finanziere fuori servizio

4 Gennaio 2023

Livorno 4 gennaio 2022 – Anziano a terra a bordo strada salvato da un finanziere fuori servizio

Nella mattinata odierna l’appuntato scelto Tagliaferro Ciro Felice (in forza al Gruppo di Livorno; incaricato della vigilanza e controlli portuali), mentre si trovava libero dal servizio, ha visto a bordo strada, in una zona periferica della città, una persona stesa in terra.

Il finanziere si è immediatamente fermato per prestare soccorso. L’uomo era un anziano, in evidente stato confusionale e con alcune ferite sanguinanti ragionevolmente conseguenti ad una caduta.

L’appuntato ha quindi tempestivamente tamponato le ferite e fornito la prima provvidenziale assistenza, cercando di capire dall’anziano chi fosse e dove abitasse

Riuscito ad ottenere qualche informazione su un possibile indirizzo, vi si recava, portando anche l’uomo, che a fatica, riusciva a rimettersi in piedi.

Giunti presso l’indirizzo ed individuata l’abitazione, il militare riusciva a rintracciare i parenti e si decideva di portarlo al pronto soccorso.

Tuttavia nessuno dei congiunti aveva a disposizione in quel momento un veicolo, quindi l’App. Tagliaferro si offriva di accompagnare lui stesso, con la sua autovettura, l’anziano e il figlio.

Arrivati dopo pochi minuti presso il pronto soccorso di Livorno, l’anziano veniva affidato alla cura dei sanitari.

I familiari della persona soccorsa, nel prosieguo della mattinata e dopo che la situazione fortunatamente si era normalizzata, hanno contattato la locale Sala Operativa 117 della Guardia di Finanza, rappresentando il meritorio intervento del militare in argomento e ringraziando per l’azione posta in essere dalla Fiamma Gialla.

