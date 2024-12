Livorno, 19 dicembre 2024 Anziano disorientato in centro: la Municipale lo riporta dalla famiglia

Durante il quotidiano servizio di prossimità al cittadino in via Grande, la pattuglia della Polizia Municipale ha notato verso le ore 18 un signore anziano visibilmente smarrito.

Gli agenti si sono avvicinati per prestare assistenza e l’uomo ha comunicato confuso di non ricordare la strada per tornare alla propria abitazione e di non avere con sè nè documenti nè cellulare per chiamare i figli.

Tranquillizzato dagli agenti, l’uomo pian piano è riuscito a riferire le proprie generalità ed è stato riaccompagnato a casa dalla pattuglia che, con la collaborazione dei vicini, ha trovato il numero di telefono del figlio che si si è fatto carico delle necessarie cure