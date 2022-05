Home

29 Maggio 2022

Anziano investito mentre attraversa la strada sul viale Italia

Livorno 29 maggio 2022

Anziano investito mentre attraversa la strada sul viale Italia. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle ore 19. 30, è il secondo investimento di persone cha attraversavano la strada che si verifica in città. Il primo è avvenuto nella mattina del 27 maggio sul viale Carducci ed ha visto coinvolta una donna di 83 anni poi ieri nel tardo pomeriggio un 90enne sul viale Italia

Il novantenne dopo essere stato colpito mentre attraversava la strada è caduto a terra riportando alcune ferite al volto

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di via Verdi che si sono presi cura dell’anziano paziente. Il novantenne è stato trasportato in ospedale e fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere gravi

