Anziano vittima di un furto con la tecnica della foratura del pneumatico, denunciato il responsabile

23 Febbraio 2023

Livorno 23 febbraio 2023

Nel pomeriggio del 6 febbraio scorso, un anziano aveva parcheggiato la sua autovettura negli stalli blu sugli Scali d’Azeglio per poi allontanarsi dal veicolo. Nel frattempo, un uomo a bordo di una bicicletta si era fermato poco distante dal veicolo. L’uomo fingendo di telefonare, controllava le mosse del proprietario della macchina.

Una volta rimasto solo, il malvivente si avvicina all’autovettura e, utilizzando una piccola forbice appuntita, fora la ruota anteriore sinistra dell’auto.

In attesa del ritorno del proprietario del veicolo, il malvivente si allontana per non essere notato, in modo da mantenere sotto controllo l’auto.

Quando l’anziano proprietario riprende la vettura, percorre qualche metro poi si accorge che la ruota è terra. Mentre si ferma per cercare di ripararla, il malvivente apre lo sportello anteriore destro dell’auto, si era introdotto nell’abitacolo, e si impossessa del borsello che il malcapitato aveva lasciato sul sedile.

In quel momento, l’anziano accortosi del furto, aveva accennato a una breve rincorsa, ma era stato costretto a desistere, perdendo le tracce del reo.

Gli agenti della Squadra Mobile, subito dopo la denuncia, hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di una telecamera di videosorveglianza installata nella zona. Questo ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e fornire elementi utili per individuare l’autore del reato.

A seguito di alcune indagini mirate, gli investigatori sono riusciti a rintracciare un uomo un uomo corrispondente alla descrizione dell’autore del furto, a bordo di una bicicletta con borse laterali e un cappellino con il numero “68” apposto. Inoltre, all’interno del borsello del fermato, c’erano delle forbicine appuntite.

L’uomo, un cittadino algerino classe 1964 già conosciuto per reati simili, è stato denunciato per furto aggravato e condotto negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

